Aston Martin’in Formula 1 takımı, bu sezon Coinbase logosunu taşıyacak ve anlaşmanın bedeli tamamen USDC ile ödenecek.

San Francisco merkezli Coinbase ile İngiltere merkezli Formula 1 takımı Aston Martin Aramco, perşembe günü yaptıkları açıklamada, Amerika’nın en büyük kripto para borsasının takımın resmi sponsoru olduğunu duyurdu.

Anlaşma kapsamında Coinbase’in logosu, Aston Martin’in AMR25 aracında ve takım pilotları Fernando Alonso ile Lance Stroll’un yarış tulumlarında yer alacak. Bu sezon, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 75. yılı olarak kutlanıyor.

Ödeme Tamamen USDC ile Yapıldı

Anlaşmanın dikkat çeken noktası ise, bedelinin açıklanmamakla birlikte tamamının USDC ile ödenmiş olması. Coinbase Pazarlama Başkan Yardımcısı Gary Sun, Decrypt’e verdiği röportajda, “Aston Martin’in ödeme yöntemi konusunda seçeneği vardı ve tamamen USDC ile ödenmeyi tercih ettiler çünkü avantajlarını görüyorlar. dedi. Zira bilindiği üzere, stablecoinler, geleneksel ödeme yöntemlerine kıyasla sınır ötesi işlemlerde daha düşük maliyet ve hız avantajı sunuyor.

Sun ayrıca, Aston Martin’in sadece bir sponsorluk anlaşması yapmakla kalmayıp, Coinbase’in kurumsal müşterisi olarak da platforma katılacağını belirtti ve “Bu durum, sadece pazarlama iş birliğinden çok daha fazlası.” diye de ekledi.

Coinbase her ne kadar stablecoinleri diğer kripto paralara göre daha fazla ön planda tutmasa da, Sun’a göre büyük ölçekli işlemlerde USDC kullanmak daha hızlı ve verimli sonuçlar veriyor.

Formula 1’de Kripto Rüzgarı

Kripto paraların Formula 1 dünyasındaki varlığı aslında yeni değil. Haziran 2021’de Crypto.com, Formula 1 ile çok yıllı bir anlaşma imzalayarak sektöre adım attı. Bunu, Şubat 2022’de dokuz yıllık ve 100 milyon dolar değerinde başka bir anlaşma takip etti. Bu anlaşma kapsamında Crypto.com, Miami Grand Prix’sinin isim haklarını aldı.

Aralık 2024’te ise F1, Crypto.com ile olan anlaşmasını yeniledi ve kripto borsasının spordaki etkisini daha da artırdı. Bu anlaşma ile yarışın resmi adı “Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix” olarak belirlendi ve Crypto.com’un markası daha da görünür hale geldi.

Ayrıca, bireysel Formula 1 takımları da kripto para sektöründeki markalarla sponsorluk anlaşmaları yaparak bu alandaki etkilerini artırmaya devam ediyor.