2024 yılında stablecoin işlem hacmi toplamda 15.6 trilyon dolara ulaşarak geleneksel ödeme devleri Visa ve Mastercard’ı yüzde 100’den fazla geride bıraktı.

ARK Invest’in 4 Şubat’ta yayımladığı Big Ideas 2025 raporuna göre, stablecoin kullanımı 2024’te hızla büyümeye devam etti. Beş yılın rekorunu kıran stablecoin işlem hacmi 15.6 trilyon dolara ulaşırken, bu rakam Visa’nın işlem hacmini yüzde 119, Mastercard’ınkini ise yüzde 200 oranında geçti.

Aylık bazda incelendiğinde, stablecoin işlemlerinin sayısı 110 milyon olarak kaydedildi. Bu rakam, Visa ve Mastercard’ın işlediği işlemlere kıyasla sırasıyla yüzde 0.41 ve yüzde 0.72 daha fazla. Veriler, 2024 yılında kredi kartı şirketleri Visa, Mastercard ve American Express yerine daha fazla kişinin fon transferi için stablecoinleri tercih ettiğini gösteriyor.

ARK Invest raporunda şu ifadeye yer verildi:

“İki yıllık ayı piyasasına ve piyasa değerinde yüzde 70’ten fazla düşüşe rağmen stablecoin büyümesi kesintisiz devam etti.”

2024’te stablecoin işlem hacmi bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla artarak 7 trilyon dolardan 15.6 trilyon dolara çıktı. Ayrıca, 2024 yılı Aralık ayında stablecoinlerin blok zincirleri üzerindeki işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı. Günlük işlem hacmi 270 milyar dolara, aylık işlem hacmi ise 2.7 trilyon dolara çıktı. Şu anda piyasa değeri açısından en büyük stablecoin ihraççıları Tether (USDT) ve Circle (USDC) olarak öne çıkıyor. İşlem hacmi açısından en büyük katkıyı sağlayan blok zincirleri ise Solana, Tron, Ethereum ve Base oldu.

Piyasa Değeri Zirve Yaptı

Bununla birlikte, CryptoQuant’ın son raporuna göre stablecoinlerin toplam piyasa değeri de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 204 milyar dolara ulaştı. Bu, ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından stablecoin piyasasında yüzde 22’lik bir artış yaşandığını gösteriyor.

Daha önce de bildirildiği üzere, Trump tarafından Crypto Czar (Kripto Çarı) olarak atanan David Sacks, stablecoinlerin ABD dolarının küresel hakimiyetini güçlendirebileceğini dile getirmişti. Aynı zamanda, Senatör Bill Hagerty, ABD’de stablecoin piyasasını düzenlemek amacıyla Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins (GENIUS) isimli yeni bir yasa tasarısı sundu. Bu düzenleme, ABD stablecoin pazarını büyütmeye yönelik kapsamlı bir çerçeve sunmayı amaçlıyor.