ABD’li milletvekilleri, stablecoin’ler için net bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefleyen Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act tasarısını yeniden sundu.

GENIUS Yasası, stablecoin’ler için hem eyalet hem de federal denetimi dengeleyen çift yönlü bir düzenleyici çerçeve öneriyor. Özellikle yabancı ihraççılar için daha sıkı standartlar getirerek, ABD’nin dijital varlıklar alanındaki küresel liderliğini ve finansal inovasyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Senatörler Bill Hagerty (R-TN), Tim Scott (R-SC), Kirsten Gillibrand (D-NY), Cynthia Lummis (R-WY) ve Angela Alsobrooks (D-MD) gibi iki partiden isimlerin öncülük ettiği tasarı, stablecoin ihraççılarına net bir yol haritası sunarken tüketicilerin korunmasını, finansal istikrarı ve ulusal ekonomik çıkarları da göz önünde bulunduruyor.

GENIUS Yasası: Stablecoin’lerde Yeni Dönem mi Başlıyor?

GENIUS Yasası, sektör temsilcileri, akademisyenler ve devlet yetkilileriyle yapılan kapsamlı görüşmeler sonucunda şekillendirildi. Tasarının destekçilerine göre, stablecoin’lerin ekonomik potansiyelini açığa çıkarırken, sistemik riskleri kontrol altında tutmak temel hedeflerden biri olacak.

Senatör Hagerty yaptığı açıklamada, stablecoin’lerin işlem verimliliğini artırabileceğini, ABD Hazine tahvillerine olan talebi yükseltebileceğini ve ABD’yi finansal inovasyonda küresel bir lider konumuna taşıyabileceğini belirtti.

Öte yandan, Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, stablecoin sektörünün ABD’nin düzenleyici çerçevesi içinde büyümesi gerektiğini, aksi takdirde Amerikan şirketlerinin yabancı ihraççılar karşısında rekabet avantajını kaybedebileceğini vurguladı.

13 Mart’ta Senato Bankacılık Komitesi’nde oylamaya sunulacak olan revize edilmiş yasa tasarısı, özellikle yabancı stablecoin ihraççıları için daha sıkı rezerv, likidite ve uyumluluk gereklilikleri getiriyor. Eğer kabul edilirse, bu yasa küresel stablecoin piyasasında köklü değişikliklere yol açabilir ve ABD dolarının dijital finans dünyasındaki hakimiyetini pekiştirebilir.