Stablecoin arzının artmasına rağmen, spot piyasalardaki rezervler düşüşte. Mevcut durumda piyasa likiditesini türev işlemler sağlıyor.

Son dört ayda stablecoin arzı büyük bir artış gösterdi. Ancak bu durum, spot piyasa faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yaratmadı. Öte yandan spot piyasa büyümesini teşvik etmek yerine, spot işlem platformlarındaki rezervler azaldı, türev borsalarındaki rezervler ise arttı.

Belirgin Bir Etki Yok

Blockchain tabanlı kripto analiz platformu CryptoQuant’ın son analizine göre, piyasa likiditesi geleneksel spot işlemlerden ziyade artık daha çok, türev işlemleri tarafından sağlanıyor. Bunun sonucunda fiyat hareketleri daha spekülatif hale geldi ve organik alım satımlar yerine kaldıraçlı pozisyonlar tarafından yönlendirilmeye başladı. Asıl endişe ise likidite sıkıntısının yaşanması değil aksine, spot varlıklara yönelik talebin olmaması oldu. Zira, bu durum kısa vadeli piyasa dalgalanmalarını sürdürebilir.

CryptoQuant analisti, stablecoin’ler spot borsalarına yeniden dağıtılmazsa türev işlemlerinin egemenliğinin devam etmesinin, tahmin edilemez bir ticaret ortamı yaratabileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryoda, yüksek kaldıraçlı işlemlerden kaçınmak gibi dikkatli stratejiler, artan piyasa dalgalanmalarıyla ilişkilendirilebilecek potansiyel riskleri hafifletmek için tavsiye edilebilir.

Volatilite Ortasında Sermaye Koruma

CryptoQuant’ın bulgularının yanı sıra, daha geniş piyasa trendleri de artan stablecoin likiditesinin, artan alım gücünden çok, yatırımcı temkinliliğiyle şekillendiğini gösteriyor. Düşüş trendindeki piyasaya rağmen, toplam stablecoin piyasa değeri 233 milyar doları geçti ve mevcut durumda yaklaşık 232 milyar dolar olan Ethereum değerlemesini de geride bıraktı.

Söz konusu büyüme, yatırımcıların piyasa belirsizlikleri ortasında sermaye koruma amacıyla kripto varlıklarını stablecoin’lere dönüştürdüğünü gösteriyor. Veriler, bu trendin doğrudan piyasaya yeniden yatırım yapma hazırlığından ziyade, güvenli liman arayışı olduğunu ortaya koyuyor.