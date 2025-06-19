Kripto para piyasasında önemli bir dönüm noktası aşıldı. Delphi Digital tarafından paylaşılan son verilere göre, dolaşımdaki toplam stablecoin arzı ilk kez 250 milyar doları geçti.

Ethena gibi faiz getirili ürünlerin hızla büyümesi bu artışta etkili oldu. Sadece Ethena’nın arzı, piyasaya çıktığı günden bu yana 6 milyar dolara yaklaştı.

Pazarın büyük kısmını hâlâ Tether’in USDT’si ile Circle’ın USDC’si oluşturuyor. İki token birlikte toplam arzın yüzde 86’sını elinde tutarken, 100 milyon doların üzerinde dolaşıma sahip stablecoin sayısı da 10’u aştı. Bu da sektördeki ihraççı çeşitliliğinin arttığını gösteriyor. Ayrıca stablecoin’ler aracılığıyla 120 milyar dolardan fazla ABD Hazine tahvili tutuluyor.

Toparlanmanın Arkasında Ne Var?

Piyasa, 2022’de Terra (UST) çöküşü ve 2023’te Circle’ın SVB’deki 3,3 milyar dolarlık riski nedeniyle yaşanan USDC sabitliği sorununa rağmen toparlanmayı başardı. Bu yükselişte 2024’te onaylanan spot kripto ETF’leri, dijital varlık piyasasındaki genel iyileşme ve Trump yönetiminin sektöre olumlu yaklaşımı etkili oldu.

GENIUS Yasası İlerlemede

Stablecoin pazarına düzenleme getirmesi beklenen GENIUS Yasası, ABD Senatosu’ndan 68’e 30 oyla geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi’ne çağrıda bulunarak yasayı hızlıca geçirmelerini istedi. Sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, düzenlemenin ABD’yi dijital varlıklar konusunda “tartışmasız lider” yapacağını savundu.

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Yasanın mimarı Senatör Bill Hagerty, düzenlemenin ülke genelinde ödeme altyapısını hızlandıracağını belirtti. Mecliste Cumhuriyetçilerin az farkla da olsa çoğunluğu elinde bulundurması, yasanın geçme ihtimalini artırıyor.