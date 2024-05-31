Stabilcoin’lerin toplam piyasa değeri 2024 yılının Mayıs ayı itibariyle 161 milyar dolara yükseldi. Böylelikle stabilcoin’lerin toplam piyasa değeri son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bundan yaklaşık 2 yıl önce Terraform Labs ekosisteminin çöküşüyle stabilcoin’ler ağır bir darbe almıştı. Zira Terraform Labs’in stabilcoin’i UST’nin değeri 1 dolardan neredeyse sıfıra gerilemişti.

CCData verileri, stabilcoin’lerin toplam piyasa değerinin, 2022 yılının Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Her ne kadar stabilcoin’lerin piyasa değeri artsa da piyasa hakimiyetleri son bir ayda %7’den %6,07’ye geriledi. Bu düşüşün en önemli nedeninin ABD’de spot Ethereum ETF’lerinin onaylanmasıyla kripto paralarda yaşanan yükseliş trendi olduğu tahmin ediliyor.

2024 yılının Mayıs ayı itibariyle en büyük stabilcoin 111 milyar dolarlık piyasa değeriyle Tether’in USDT’si. USDT böylelikle stabilcoin alanındaki piyasa hakimiyetini %69,3’e çıkardı.

En büyük 10 stabilcoin arasında beş aydır istikrarlı bir şekilde piyasa değerini arttıran Athena USDe dikkat çekiyor. Athena USDe’nin piyasa değeri son bir ayda %11,6 oranında artarak 2,61 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişin en önemli nedeninin Bybit borsasının Athena USDe’yi sürekli vadeli işlemler için teminat olarak kullanmaya başlaması olduğu tahmin ediliyor.

BlackRock’ın tokenize edilmiş fonu BUIDL, %19,6 artışla 448 milyon dolara yükselerek Franklin Templeton’ın BENJI’sini geride bıraktı.

Circle’ın USDC’si ve Diğer Stabilcoin’ler

CCData raporunda, Circle’ın USDC piyasa değerinin art arda altıncı ayda artarak Mayıs 2024 itibariyle 32,6 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. Bu yükseliş, USDC paritelerinin Mart ayında tüm zamanların en yüksek aylık işlem hacmini kaydetmesiyle uyumlu.

USDC’deki bu olumlu ivme, Base ve Solana gibi ağlarda artan zincir üstü işlem faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Base ağındaki USDC arzı %9,29’a ve Solana ağındaki USDC arzı ise %7,78’e yükseldi.

Stabilcoin’lerde Regülasyon Belirsizliği

CCData, Terra Luna ekosisteminin çöküşü ve algoritmik stablecoin TerraClassicUSD’nin (USTC) dolar sabitinin bozulmasıyla stabilcoin’lerde başlayan on yedi aylık düşüş trendinin toparlanmaya başladığına dikkat çekiyor.

CCData ayrıca MiCA düzenlemesi nedeniyle Kraken gibi platformlardan USDT çiftlerinin potansiyel olarak delist edilmesiyle ilgili gelişmelere de değinildi. Kraken, USDT’yi listeden çıkarma konusunda acil bir plan olmadığını açıkladı.

Avrupa’da faaliyet gösteren OKX gibi diğer borsalar da MiCA düzenlemelerine yanıt olarak USDT işlem çiftlerini kademeli olarak kaldırmayı planladıklarını açıkladı.

Kısa bir süre önce ABD’de Fed’in Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC’ler) çıkarmasını yasaklayan bir mevzuat Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi. Brezilya’nın CBDC’si DREX, dijital para pilot programı gizlilikle ilgili endişeler nedeniyle 2025’e ertelendi.

Öte yandan 2021 yılının Ekim ayında başlatılan Nijerya’nın e-Naira CBDC’sinin benimsenmesinin zayıf kaldığı belirtildi.