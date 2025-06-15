Kripto para piyasasında uzun süreli bir yükselişin temel koşulu olan likidite artışı, 2025’te özellikle stabilcoin’ler üzerinden kendini güçlü şekilde göstermeye başladı. Yıl başından bu yana %17 büyüyen stabilcoin piyasası, 33 milyar dolarlık artışla toplam 228 milyar dolar piyasa değerine ulaştı.

Likidite Artışı Dikkat Çekiyor

CryptoQuant’ın son haftalık raporuna göre, bu yükseliş trendi piyasaya yeni sermaye girişi potansiyelini gösteriyor. Uzmanlar, artan stabilcoin arzının, özellikle büyük kripto alımları öncesinde “beklemede duran para” anlamına geldiğini vurguluyor.

Büyümeye katkı sağlayan üç temel etken:

Stabilcoin’ler ödeme ve transferlerde daha fazla benimsenmesi

Kripto para işlem hacimlerinin artması

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USDT ve USDC büyümenin lokomotifi oldu. Tether (USDT), yıl başından bu yana %13 büyüyerek 155 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Circle’ın USDC token’ı ise %39 artışla 61 milyar dolar oldu. Özellikle 2023’teki SVB krizinin ardından ciddi değer kaybeden USDC’nin bu toparlanması piyasa güvenini yeniden inşa etti.

Borsalardaki Stablecoin Rezervleri Rekor Kırdı

CryptoQuant’a göre, merkezi borsalardaki (CEX) stabilcoin rezervleri yaklaşık 50 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu rezerv artışı, piyasada ani fiyat hareketleri için kullanılabilecek hazır sermayenin arttığını gösteriyor.

Özellikle USDC’nin borsa rezervi 1,6 kat artarak 8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Stake edilen stablecoin’lerde de toparlanma var. Getiri sağlayan stabilcoin’lerin (yield-bearing stablecoins) toplam piyasa değeri 28 Mayıs’tan bu yana %28 artarak 6,9 milyar dolar oldu.

Bu toparlanmada en büyük katkıyı:

sUSDe: +1,23 milyar dolar

sUSDs: +%35 veya 0,7 milyar dolar sağladı.

Bu token’lar, DeFi platformlarında getiri elde etmek amacıyla stake edilen stabilcoin’leri temsil ediyor.

Sonuç: Büyük Bir Ralliye Altyapı mı Hazırlanıyor?

Likiditedeki bu artış, kripto piyasasında beklenen büyük fiyat hareketlerinin altyapısını oluşturabilir. Özellikle stablecoin’lerin artışı, büyük alımlar öncesi pozisyon hazırlığı olarak yorumlanabilir.

Bu ortamda, yatırımcıların likidite trendlerini yakından izlemesi, bir sonraki ralli dalgasını kaçırmamak adına kritik önem taşıyor.