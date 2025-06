SPX6900 (SPX) adlı memecoin, son bir ayda gösterdiği %80’lik yükseliş ile dikkatleri üzerine çekti. Fiyat, yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, piyasa değeri de 1,5 milyar dolara yaklaşarak SPX’i kripto para sıralamasında 80. sıraya taşıdı.

Özet:

Memecoin piyasasında son dönemde ciddi bir canlanma yaşanırken, SPX 12 Haziran’da 1,73 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

SPX’in piyasa değeri Mayıs sonunda 1 milyar doları aşmıştı. Bugün itibarıyla bu rakam yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşarak SPX’in hem Fartcoin (FARTCOIN) hem de Bonk (BONK) gibi rakiplerini geride bırakmasını sağladı.

Böylece SPX, memecoin sıralamasında 5. sıraya yerleşti. Üzerinde yer alan dört proje ise sırasıyla Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) ve Official Trump (TRUMP) oldu.

SPX, Ethereum tabanlı olup Solana ve Base ağlarıyla çapraz zincir uyumluluğu taşıyan bir memecoin. Geleneksel finansı hicveden SPX, adını S&P 500 endeksinden esinlenerek oluşturdu. Yaz aylarında piyasaya sürülen token, 2025’in başında 1,72 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Mart ayında ise 0,25 dolara kadar düşerek dip yaptıktan sonra yeniden yükselişe geçti.

SPX’teki bu güçlü toparlanma, sosyal medya platformu X’te pek çok analistin ilgisini çekti. Analist Renksi, mart ayındaki düşüşte elindeki SPX’leri satanların “şimdi büyük pişmanlık duyduğunu” belirtti ve ekledi:

Öte yandan TRIGGER TRADES adlı kullanıcı, güçlü rallinin ardından kısa vadeli bir düzeltme gelebileceğini söyledi. Ancak bu düzeltmenin geçici olacağı ve sonrasında fiyatın yeniden zirveye koşabileceğini belirtti.

$SPX rallied strongly, but there is risk for a fractal pullback before making the push to all time highs.

I am anticipating the 5966-5937 range to act as support for the correction to then target 6147-6200 terminating the 5th wave.

However, the loss of 5905 would likely… pic.twitter.com/6XI3tOkOTk

— TRIGGER TRADES 🎯 (@TriggerTrades) June 11, 2025