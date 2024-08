ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki dava yaklaşık 4 yılın ardından sonuçlandı.

Dava sonucunda XRP’nin menkul kıymet olmadığının netleşmesiyle birlikte ABD’nin bir sonraki kripto ETF’sinin XRP olabileceğine dair beklentiler artmaya başladı.

Doctor Profit adlı X analisti 8 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda spot XRP ETF’sinin başlatılmasının çok da uzak bir ihtimal olmadığını belirtti. Doctor Profit, SEC ve Ripple’ın kapalı kapılar ardında bir XRP ETF üzerinde çalışıyor olabileceğini öne sürerek spot Solana ETF’sine dair girişimlerin bu süreçte arka planda kalabileceğini öngördü.

