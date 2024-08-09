ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple arasındaki dava yaklaşık 4 yılın ardından sonuçlandı.

Dava sonucunda XRP’nin menkul kıymet olmadığının netleşmesiyle birlikte ABD’nin bir sonraki kripto ETF’sinin XRP olabileceğine dair beklentiler artmaya başladı.

Doctor Profit adlı X analisti 8 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda spot XRP ETF’sinin başlatılmasının çok da uzak bir ihtimal olmadığını belirtti. Doctor Profit, SEC ve Ripple’ın kapalı kapılar ardında bir XRP ETF üzerinde çalışıyor olabileceğini öne sürerek spot Solana ETF’sine dair girişimlerin bu süreçte arka planda kalabileceğini öngördü.

$XRP – The Big Report: Everyone who knows me understands that I'm a major investor in XRP. This report is going to lay out the facts and show you exactly where we’re heading next. XRP is a masterpiece for the long term. If you’re thinking of making a quick buck with day trading… pic.twitter.com/w6ww9uSE6v — Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) August 7, 2024

XRP Fiyatında Yükseliş Sinyalleri

Doctor Profit 2020 yılının Aralık ayından bu yana devam eden Ripple-SEC davasıın sonuçlanmasıyla XRP’de yükseliş beklentilerini de dile getirdi. Analist, XRP’nin 2021 yılındaki boğa sezonunda beklenilen yükselişi yaşamamış olması nedeniyle teknik analiz göstergelerinin güçlü yükselişlere işaret ettiğini söyledi.

XRP, uzun vadede gerçek bir başyapıttır. Eğer bu elmasla günlük alım satım yaparak hızlı kazançlar elde etmeyi düşünüyorsanız, yanlış yerdesiniz. Geçen yıl boyunca XRP’nin fiyatı 0,42 dolar ile 0,72 dolar arasında dalgalandı. Bu, kısa vadeli bir yatırım değil; sabrın değerini bilen uzun vadeli yatırımcılar için tasarlanmış bir kripto paradır. XRP’nin değersiz olduğunu söyleyenlere ya da 589 dolarlık hedeflerden bahsedenlere aldanmayın. Bu rapor, benim 0,09 dolar ile 0,44 dolar arasında giriş yaptığım bir yatırımcı olarak perspektifimden gerçekleri sunacak.

Analist, XRP’nin, 2017’de %60.000’lik muazzam bir artış yaşadığını ve Bitcoin ile birlikte son on yıldır piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para arasında yer aldığını vurguladı. Doctor Profit, XRP grafiğinin 2017 yılında %60.000’lik yükselişle sonuçlanan grafiğine benzediğini öne sürerek fiyat tahminlerinde bulundu:

Kimse size, XRP’nin 2017 yılında %60.000’lik inanılmaz bir patlama yaşadığını hatırlatmaz ve kimse, XRP’nin son on yılda sürekli olarak en büyük 10 kripto para arasında yer alan tek kripto para olduğunu kabul etmeye cesaret edemez, Bitcoin dışında! 2020’de SEC davası nedeniyle %75’lik büyük bir düşüş yaşamasına ve yeni yatırımcıların korkuyla diğer coin’lere yönelmesine rağmen XRP güçlü kaldı.

Doctor Profit bu kapsamda 0,72 dolar direncinin kırılmasıyla XRP’nin 2025 yılının ilk çeyreğinde 1 doların üzerine yükseleceğine inanıyor. Analist en iyi senaryoda XRP fiyatının 16 ila 20 dolar arasında, en kötü senaryoda ise 4 ile 7 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor ve yükselişin bir yıl içerisinde gerçekleşeceğini öngörüyor.

Doctor Profit, XRP’nin fiyatı düştüğünde alımlarına devam ettiğini ve 0,38 ila 0,44 dolar arasındaki bölgeleri ana alım seviyeleri olarak belirlediğini açıkladı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %6,4 oranında değer kaybeden XRP 0,5771 dolar seviyesinde işlem görüyor.