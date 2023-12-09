Son 24 saatte yaklaşık %30 oranında değer kazanan Cardano (ADA) günün en iyi performans gösteren kripto para birimi oldu.

Bitcoin (BTC) son 24 saatlik zaman diliminde de yükselişini sürdürdü. Lider kripto para birimi BTC, böylelike 2022 yılının Mayıs ayından bu yana ilk kez 45.000 dolar bandına yaklaştı. ADA, DOT ve AVAX gibi kripto para birimleri bu süreçte Bitcoin’den çok daha iyi performanslar sergiledi.

Bitcoin (BTC) 45.000 Dolara Yaklaştı

Geride bıraktığımız Cumartesi günü Bitcoin yükselişe geçerek 40.000 dolara yaklaşmıştı. Başlangıçta bu seviyede tutunmayı başaramayan BTC, Pazartesi günüyle birlikte yeniden yükselişe geçti ve bir kez daha 40.000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin (BTC), Çarşamba günü 44.000 dolarla son 19 ayın zirvesine ulaştı. Bitcoin son bir haftada yaşanan yükselişler sonucunda 9 Aralık Cumartesi günü 44.676 dolara kadar yükseldi. Haberimizin hazırlandığı sırada küçük çaplı bir fiyat düzeltmesine giden lider kripto para birimi 43.944 dolardan işlem görüyor.

Sonuç olarak Bitcoin’in (BTC) piyasa değeri arttı, bununla birlikte BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %52,4’e geriledi.

Altcoin’ler Yükselişe Geçti

Altcoin’ler, son birkaç haftadır Bitcoin’deki yükseliş karşısında eziliyordu. Ancak altcoin’lerin büyük bir kısmı son 48 saatlik zaman diliminde yükselişe geçti. ETH 2.400 dolara, BNB 240 doların üzerine ve Ripple (XRP) 0,7 dolara yaklaştı.

Solana, Dogecoin, Polygon, Chainlink, Litecoin ve Uniswap’in token’leri yaklaşık %7 oranında değer kazandı. Polkadot ve Avalanche %21-22 oranında yükseliş yaşadı. Cardano (ADA) ise %32’lik devasa bir yükseliş kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti. ADA şu anda 0,63 doların üzerinde işlem görüyor.

Diğer orta ve küçük ölçekli altcoin’lerin de büyük bir kısmı yeşil renkte. Sonuç olarak yaşanan yükselişlerle birlikte kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 40 milyar dolar arttı ve CoinMarketCap’te 1,650 trilyon doların üzerine yükseldi.