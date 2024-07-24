Spot Ethereum ETF’leri, nihayet 23 Temmuz’da ABD’de işlem görmeye başladı ve ilk gününde 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu, Ocak ayında işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’lerinin başarısına benzer bir performans sergiledi.

İlk 15 dakikada 120 milyon dolarlık işlem hacmi kaydedildi, ancak Ethereum fiyatı beklenen artışı göstermedi. ETH, son 24 saatte %0,74 düşerek 3.456 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin ETF’leri de ilk işlem günlerinde ani bir yükseliş yaşamamıştı, ancak birkaç hafta içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.740 dolara ulaşmıştı. Analistler, Ethereum’un da benzer bir yol izleyebileceğini ve Ağustos ayında önemli yükselişler yaşayabileceğini öngörüyor.

ETH’nin beklenen yükseliş trendine başlayabilmesi için 3.730 dolar direncini aşması gerekiyor. Andrew Kang ise kısa vadede Bitcoin’in daha iyi performans gösterebileceğini belirtti.

Bloomberg analisti Eric Balchunas, BlackRock’ın spot Ethereum ETF’inin 200 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşması halinde Bitcoin ETF’lerindeki girişlerin %20’sinden fazlasını çekebileceğini öngördü.

Nate Geraci de spot Ethereum ETF’lerinin spot Bitcoin ETF’lerinden %20-25 pay almasının başarılı bir sonuç olacağını ve bunun ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyledi.

Bazı uzmanlar, Ethereum ETF’lerinin onaylanmasının ardından ETH fiyatında düşüş bekliyordu, ancak şimdi 3.730 doların üzerine çıkma umudu arttı.

Bazı uzmanlar, spot Ethereum ETF’lerinin büyük bir boğa koşusunu tetikleyebileceğini ve ilk 18 ayda 15 milyar dolarlık giriş sağlayabileceğini tahmin ediyor.

Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürülmesi, kripto para piyasasında umutları artırdı. ETH opsiyonlarının volatilitesinin %60’tan %80’e çıkması bekleniyor, bu da traderlar için uzun vadede yükseliş anlamına gelebilir.