Coinbase, Grayscale’ın Ethereum Trust fonunu spot Ethereum ETF’ine dönüştürme çabalarını desteklediğini açıkladı.

ABD merkezli popüler kripto para borsası Coinbase, SEC’in Grayscale Ethereum Trust fonunu spot Ethereum ETF’ine dönüştürme başvurusunu onaylamasını istiyor.

NYSE Arca tarafından yapılan kural değişikliğine ilişkin sunduğu mektupta Coinbase, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) hisselerinin bir Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) olarak listelenmesi ve işlem görmeye başlamasını desteklediğini bildirdi.

Coinbase Ethereum’un Menkul Kıymet Olmadığını Savunuyor

Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şirketinin Grayscale Ethereum Trust fonunun onaylanması için SEC’e yasal, teknik ve ekonomik yönleri içeren kapsamlı bir argüman sunduğunu açıkladı.

Today @coinbase responded to @SECGov's request for comment on the proposed @Grayscale Ether Trust ($ETHE) ETP. 27 pages and 96 citations that provide the (1) legal, (2) technical, and (3) economic rationale for approval. 1/6 — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) February 21, 2024

Coinbase söz konusu yanıtta Ethereum’un bir menkul kıymet değil, emtia olduğunu savundu. Coinbase bu argümanını Ethereum vadeli işlemlerini onaylamasıyla, mahkeme kararlarıyla ve SEC yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarla destekledi.

Bununla birlikte CFTC’nin Ethereum’u bir emtia olarak sınıflandırmasına SEC’ten herhangi bir itirazın gelmediğini de belirtelim.

Coinbase’in NYSE Arca’ya verdiği yanıtta Ethereum’a Merge yükseltmesi öncesinde ve sonrasında SEC ve CFTC tarafından sürekli olarak emtia muamelesi yapıldığına dikkat çekildi.

Paul Grewal, Ethereum’un Merge yükseltmesiyle geçtiği Proof-of-Stake algoritmasının güçlü bir yönetişim mekanizmasına sahip olduğunu belirtti. Grewal bu nedenle Ethereum’un merkezsiz doğasının, likiditesinin ve yapısının dolandırıcılıklara ve piyasa manipülasyonlarına karşı riskleri azalttığına dikkat çekti.

Coinbase ayrıca SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesi nedeniyle en azından spot Ethereum ETF’lerinin de onaylanması gerektiğini düşünüyor. Coinbase ayrıca SEC’in vadeli Ethereum ETF’lerine onay verirken spot Ethereum ETF’lerini onaylamamasının keyfi olduğunu savunuyor. Zira Coinbase temelde bu iki ürünün de benzer olduğuna inanıyor.

SEC, Grayscale’ın Spot Ethereum ETF Başvurusuna İlişkin Kararını Erteledi

25 Ocak’ta SEC, Grayscale’ın spot Ethereum ETF başvurusuna ilişkin karar tarihini 10 Mart’a erteledi. SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının Bitcoin’e özgü bir durum olduğunu belirtti.

S&P Global analistleri 20 Şubat’ta staking’i içeren spot Ethereum ETF’lerine ilişkin çekincelerini dile getirdi.

Spot Ethereum ETF başvurusunda bulunan ARK Invest ve Franklin Templeton’ın gibi bazı şirketler, fon kapsamında tutacakları ETH’leri stake etmeyi teklif etmişti.

Tüm bu tartışmalara rağmen Grayscale’in hukuk müdürü Craig Salm, SEC’in 2024 yılının yaz aylarında spot Ethereum ETF’lerine onay vereceğine inanıyor.