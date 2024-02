Coinbase, Grayscale’ın Ethereum Trust fonunu spot Ethereum ETF’ine dönüştürme çabalarını desteklediğini açıkladı.

ABD merkezli popüler kripto para borsası Coinbase, SEC’in Grayscale Ethereum Trust fonunu spot Ethereum ETF’ine dönüştürme başvurusunu onaylamasını istiyor.

NYSE Arca tarafından yapılan kural değişikliğine ilişkin sunduğu mektupta Coinbase, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) hisselerinin bir Ethereum Borsa Yatırım Fonu (ETF) olarak listelenmesi ve işlem görmeye başlamasını desteklediğini bildirdi.

Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şirketinin Grayscale Ethereum Trust fonunun onaylanması için SEC’e yasal, teknik ve ekonomik yönleri içeren kapsamlı bir argüman sunduğunu açıkladı.

Today @coinbase responded to @SECGov's request for comment on the proposed @Grayscale Ether Trust ($ETHE) ETP. 27 pages and 96 citations that provide the (1) legal, (2) technical, and (3) economic rationale for approval. 1/6

