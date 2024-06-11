Spot Ethereum ETF ihraççıları SEC’in başvurulara ilişkim yorumlarını 7 Haziran’a kadar yapmasını bekliyordu. Ancak SEC, spot Ethereum ETF yorumlarını geciktirdi. Kripto para piyasası ise SEC’ten gelecek onayı dört gözle bekliyor.

Spot Ethereum ETF ihraççıları S-1 formlarının ilk taslaklarını 31 Mayıs’ta sundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun taslaklara ilişkin yorumlarını 7 Haziran’a kadar yapması gerekiyordu. Bazı kaynaklar, SEC’in S-1 formlarına ilişkin geri bildirimlerini bu hafta içerisinde yapacağını öngörüyor.

SEC Başkanı Gary Gensler CNBC’ye yaptığı açıklamada S-1 formu onaylarının biraz zaman alacağını belirtilmişti. Gensler’ın bu açıklaması sürecin belirsizliğine işaret ediyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak, S-1 formları onaylanmadan önce ihraççıların en az iki kez güncelleme yapacağını öngörüyor.

Spot Ethereum ETF’lerinin ABD borsalarında işlem görmeye başlayabilmesi için 19b-4 ve S-1 formlarının SEC tarafından onaylanması gerekiyor. SEC, 19b-4 formlarını 23 Mayıs’ta onayladı ve şimdi ise S-1 formları için onay bekleniyor.

S-1 formlarının taslakları spot Ethereum ETF’lerine dair çeşitli detayları gözler önüne seriyor. Örneğin Franklin Templeton, spot Ethereum ETF’i için başlangıçta %0,19’luk işlem ücreti talep edecek ve BlackRock ise ETF’sini 10 milyon dolar ile finanse edecek.

Öte yandan spot Ethereum ETF’lerinin, spot Bitcoin ETF’lerinin yakaladığı başarıyı tekrarlayıp tekrarlamayacağı merak ediliyor. Bitfinex Türev Ürünler Başkanı Jag Kooner, Ethereum ETF’lerinin Bitcoin ETF’lerine yönelik sermaye akışının %10’u ile %20’sini alacağını öngörüyor.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %4 oranında değer kaybeden ETH 3.524 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ether (ETH) bir haftalık zaman diliminde %6,4 oranında değer kaybetti.