Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seyffart’a göre, spot Ethereum ETF’leri reddedilebilir.

James Seyffart, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, Mayıs ayında Ether’i (ETH) menkul kıymet olarak sınıflandırabileceğini ve dolayısıyla spot Ethereum ETF’lerini reddedebileceğini söyledi. Seyffart konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Kesin olarak bu şekilde olacak demiyorum ancak SEC bu şekilde düşündüğünü bu şekilde düşündüğünü açık açık söylüyor.

Seyffart’ın açıklamaları, finans avukatı Scott Johnsson’ın Ethereum’un yasal statüsünün, SEC’in spot Ethereum ETF’lerine ilişkin kararıyla belli olacağını söylemesinin ardından geldi. Scott Johnsson’a göre SEC, spot Ethereum ETF’lerini reddederse, kararının gerekçesini açıklamak zorunda.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), menkul kıymet olarak sınıflandırılan ürünler için, emtia tabanlı tröst ürünleri sunmanın uygun olmadığını savunuyor.

SEC, 23 Mayıs ve 24 Mayıs tarihlerinde VanEck ve ARK’ın spot Ethereum ETF başvurularına ilişkin kararını açıklayacak. Pek çok sektör katılımcısı, SEC’in, başvuru sahipleriyle yeterince etkileşime girmemesi gerekçesiyle bu başvuruları reddedeceğine inanıyor.

Bitwise’dan Matt Hougan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, SEC’in spot Ethereum ETF başvurularını yetersiz veri nedeniyle reddedeceğini söyledi.

VanEck ve Ark Invest dışında, BlackRock ve Fidelity gibi diğer büyük oyuncular da spot Ethereum ETF başlatma yarışında yer alıyor.

Geride bıraktığımız yıl SEC’e dava açan Grayscale, kısa bir süre önce Ethereum vadeli işlemlerini başlatmak için yaptığı başvuruyu geri çekti. Bu da Grayscale’ın SEC’e yeni bir dava açmayı planlamadığını gösteriyor.

MetaMask’in geliştiricisi Consensys kısa bir süre önce SEC’in Ethereum’u menkul kıymet olarak düzenleme potansiyelinin ABD’de blockchain teknolojisinin geleceği için bir risk oluşturduğunu belirterek kuruma dava açmıştı.

Consensys, SEC’e dava açmadan bir süre önce, 10 Nisan’da, SEC’ten Wells Bildirimi almıştı. SEC, bu bildirimle Consensys’a, MetaMask aracılığıyla menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla yaptırım uygulama niyetini bildirdi.