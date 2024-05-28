ETF Store Başkanı Nate Geraci, Spot Ethereum ETF’leriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geraci, 28 Mayıs 2024’te yaptığı açıklamada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Spot Ethereum ETF başvurusunu ne zaman onaylayacağı konusunda kesin bir tahmin yapılamayacağını belirtti.

Ethereum ETF’leri Ne Zaman Başlatılacak?

Geraci, X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, onayın birkaç hafta içinde veya en geç 2-3 ay içinde gerçekleşebileceğini öngördü.

Eski SEC Başkanı Jay Clayton ise spot Ethereum ETF’lerinin Temmuz veya Ağustos aylarında başlayabileceğini tahmin ederek, Geraci’nin tahminine iyimserlik kattı.

Spot Ethereum ETF’nin Önemi

Spot Ethereum ETF’leri, Ether’e (ETH) yatırım yapmanın daha doğrudan ve potansiyel olarak daha verimli bir yatırım yolunu sunacak. Bu nedenle spot Ethereum ETF’lerinin işlem görmeye başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Spot Ethereum ETF’lerinin ABD borsalarında işlem görmeye başlamasıyla ETH’ye yönelik kurumsal sermaye girişlerinin ve benimsenmenin de artacağı öngörülüyor.

SEC, 24 Mayıs 2024’te ABD’de Spot Ethereum ETF’lerine yeşil ışık yaktı. Onay, ETH ve Ethereum tabanlı altcoin’ler başta olmak üzere kripto para piyasasında yükselişleri tetikledi.

Ethereum Fiyat Performansı Analizi

Bazı analist ve uzmanlar, ETH fiyatının ETF lansmanından önce 7.500 dolar seviyesine yükselebileceğini tahmib ediyor. Ancak son 24 saatte Mt. Gox’un yaklaşık 140.000 BTC transferi gerçekleştirmesiyle piyasadaki yükseliş trendi sekteye uğradı.

CoinGecko verilerine göre ETH son 24 saatte %2,2 oranında değer kaybederek 3.855 dolar seviyesine geriledi.

Teknik analiz verileri, Ethereum yükseliş trendinin devam edeceğini ve kısa vadede 4.093 dolar seviyesinin aşılabileceğini gösteriyor.

Sonuç

Ethereum ETF nedir sorusu, son günlerde kripto yatırımcılarının gündeminde sıkça yer alıyor. Ethereum ETF, yatırımcılara Ethereum‘a dolaylı olarak yatırım yapma imkanı sunan bir finansal araçtır. Son dakika gelişmeleri arasında, Ethereum ETF son dakika haberleri büyük ilgi gördü. SEC Ethereum ETF onayını verdi ve bu onay, yatırımcılar için önemli bir dönüm noktası oluşturdu.

Yatırımcılar, Ethereum ETF onayı saat kaçta ve Ethereum ETF saat kaçta gibi sorulara yanıt ararken, Ethereum ETF onayı son dakika haberleri de dikkat çekti. Ethereum ETF onayı oldu mu sorusuna cevap olarak, evet, Ethereum ETF onayı gerçekleşti ve kripto piyasasında olumlu bir hava estirdi.

Son olarak, Ethereum ETF onayı açıklandı mı sorusuna da yanıt olarak, onayın resmen açıklandığını ve Ethereum ETF‘lerinin haftalar ve aylar içerisinde işlem görmeye başlayacağını söyleyebiliriz.