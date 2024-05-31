ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot Ethereum ETF ihraççılarından güncellenmiş S-1 formlarınını 31 Mayıs Cuma günü içerisinde teslim etmelerini istedi.

SEC, 24 Mayıs’ta spot Ethereum ETF’lerinin 19b-4 formları onaylamıştı.

Spot Ethereum ETF Onay Süreci İlerliyor

SEC’in 24 Mayıs’ta 19b-4 formlarını onaylaması, kripto para sektörü için kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor. Zira SEC’in Bitcoin ETF’lerini onaylasa da altcoin ETF’lerine onay vermeyeceği düşünülüyordu. Bu nedenle Ethereum ETF ihraççıları SEC’in onay vermeyeceğini düşünerek S-1 formlarını önceden hazırlamamıştı.

Ancak 24 Mayıs’taki spot Ethereum ETF onayının ardından süreç hızla ilerlemeye başladı.

Konuya yakın kaynaklar, SEC’nin 31 Mayıs Cuma günü içerisinde S-1 başvurularını talep ettiğini doğruladı. İlk başvuruların ardından SEC ile spot Ethereum ETF ihraççılarına S-1 formlarına ilişkin ilk yorumlarını sunacak ve ihraççılar SEC’ten gelen taleplere göre formlarında güncellemeler yapacak.

SEC’in S-1 formlarını onaylanmasının ardından spot Ethereum ETF’leri ABD borsalarında listelenecek ve işlem görmeye başlayacak.

VanEck 19b-4 formunun onaylandığı gün güncellenmiş S-1 formunu sundu. BlackRock ise 30 Mayıs’ta S-1 formunu sundu. SEC’in S-1 formlarını onaylamasından önce ihraççıların en az iki kez daha güncelleme yapması bekleniyor.

Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, ihraççıların S-1 formları için SEC’ten ek süre alabileceğini öngörüyor. Bu da spot Ethereum ETF’lerinin ABD borsalarında listelenmesini geciktirebilir.

En kısa sürede ne zaman tamamlanacağını bilmiyorum ama önümüzdeki birkaç gün, belki haftalar için çılgınca bir koşuşturma olacak. Bu, S-1’e bağlı.

Gecikmelere rağmen JPMorgan analistleri Ethereum ETF’leri konusunda iyimserliklerini koruyor. JPMorgan analistleri spot Ethereum ETF’lerinin bu yılın Kasım ayından önce piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor.

Split Capital kurucu ortağı Zaheer Ebtikar, SEC’in beklenmedik spot Ethereum ETF onayı nedeniyle birçok kişinin hazırlıksız yakalandığını söyledi. Bu nedenle spot Ethereum ETF’lerinin piyasaya sürüldüğü ilk günlerde ciddi fiyat dalgalanmaları yaşayacağını öngördü.

GSR Araştırma Analisti Brian Rudick, gecikmenin büyük bir etkiye sahip olamasa da hızlı sermaye girişlerini tetikleyeceğini ve bu durumun ETH fiyatına yansıyacağını söyledi.