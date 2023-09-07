Yatırım şirketleri spot Bitcoin ETF’lerinin ardından spot Ethereum ETF’leri konusunda da harekete geçti.

Cathie Wood yönetimindeki ARK Invest, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını ertelemesinden haftalar sonra ABD’nin ilk spot Ethereum ETF’i başvurusunu yaptı. Bir diğer yatırım yöneticisi VanEck de benzer şekilde 19b-4 başvurusunda bulundu.

ARK Invest Spot Ethereum ETF Başvurusunda Bulundu

ARK Invest tarafından 6 Eylül Çarşamba günü SEC’e yapılan S-1 dosyalamasına göre ARK21Shares Ethereum ETF’i, söz konusu ürünü desteklemek için ETH tutacak. ARK Investment, bu ürün için yaptığı başvuruda gözetim ortağı olarak tıpkı BlackRock ve Grayscale gibi Coinbase Custody’ye yer verdi.

ARK Invest’in bu hamlesinin ardından BTC 25.900 dolara, ETH ise 1,655 dolara yükseldi. Ancak şu anda her iki kripto para da duyurudan önceki fiyat seviyelerine geri dönüş durumda.

ARK Invest tarafından yapılan dosyalamada spot Ethereum ETF’inin hissedarlarının vadeli işlemler yasalarına göre düzenlenmiş Ethereum vadeli ETF’ine yatırım yapan hissedarlara sağlanan korumalardan yararlanamayacağı ifade edildi.

Öte yandan kurumsal yatırımcıların yüksek talebine ve başvurularına rağmen SEC’in ETF’ler konusundaki çelişkili hamlelerine devam ediyor. SEC halihazırda vadeli Bitcoin ETF’lerine onay verdi ancak spot Bitcoin ETF’lerine şu ana kadar yeşil ışık yakmadı.

SEC Başkanı Gary Gensler, bu duruma gerekçe olarak CME vadeli işlemler piyasasının spot piyasalar tarafından karşılanamayan korumalar sağlamasını gösteriyor.

Bununla birlikte SEC eski Başkanı Jay Clayton ise spot Bitcoin ETF’leriyle vadeli Bitcoin ETF’lerinin aynı riskleri barındığını belirtiyor. CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Jay Clayton, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

Jay Clayton SEC’in spot ve vadeli Bitcoin ETF’lerine yönelik çelişkili tutumuna ilişkin şu açıklamaları kaydetmişti:

“Bitcoin’in bir menkul kıymet olmadığı açıktır. Bitcoin’in perakende yatırımcıların erişmek istediği, kurumsal yatırımcıların erişmek istediği ve en önemlisi güvenilir şirketlerimizden bazılarının sunmak istediği bir ürün olduğu açık. Dolayısıyla bu onayın kaçınılmaz olarak geleceğini düşünüyorum. Vadeli işlem ürünü ile spot ürün arasındaki ikilik sonsuza kadar devam edemez.

SEC’in Haziran ayında kaldıraçlı bir Bitcoin vadeli ETF’ine onay vermesi sonucu, fon yöneticilerinin bu konuda cesareti arttı. Sonuç olarak bu gelişmeden sonra SEC’e birçok spot Bitcoin ETF’i ve Ethereum vadeli ETF’i başvurusunda bulunuldu.

Ethereum ETF’leri için Karar Tarihi Ne Zaman?

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, ARK Invest ve VanEck tarafından kısa bir süre önce yapılan Ethereum ETF başvuruları için karar tarihinin 23 Mayıs 2024 olduğunu ifade etti. Bununla birlikte SEC’in kısa bir süre önce ertelediği 7 spot Bitcoin ETF’i için son karar tarihleri de 15 Mart ve 19 Mart tarihleri arasında.

Grayscale’ın geride bıraktığımız haftalarda SEC’e açtığı davayı kazanması, ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasında etkili olabileceği tahmin ediliyor. Grayscale kısa bir süre önce SEC’e gönderdiği mektupta ajansın spot ve vadeli ETF’ler konusunda ayrım yapmak için hiçbir gerekçesi olmadığını belirtti. Grayscale ayrıca yatırımcıların yararına olacak böyle bir ürünü onaylaması gerektiğini vurguladı.