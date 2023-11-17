Dünyanın en büyük kripto endeks fonu yöneticisi Bitwise’ın analisti, finansal danışmanların ETH’yi yeterince anlamadığına inanıyor.

BlackRock, 16 Kasım’da SEC’e yaptığı S-1 dosyalamasıyla birlikte resmen spot Ethereum ETF’i için başvuruda bulundu. Dolayısıyla artık SEC’in spot Ethereum ETF’ine onay vermesi de seçenekler arasında. Kripto para topluluğu ise spot Ethereum ETF’lerinin, piyasada tıpkı spot Bitcoin ETF’leri gibi bir etki yaratıp yaratmayacağını merak ediyor.

Bitwise’ın analisti Juan Leon konuyla ilgili görüşlerini CryptoPotato ile paylaştı.

Ethereum’u Gözden Kaçırıyorlar

Juan Leon, kurumsal yatırımcıların Bitcoin konusunda daha bilgili olduğuna, ancak küçük kardeşi Ethereum hakkında ise pek fazla bir şey bilmediğine dikkat çekti. Juan Leon’a göre insanlar, Ethereum’u Bitcoin’den farklı kılan şeyin ne olduğunu bilmiyorlar.

Konuyla ilgili olarak CryptoPotato’ya bir e-posta gönderen Juan Leon, BTC ve ETH arasındaki farkları ayırt edebilen finansal danışmanların bile bu varlıkların portföylerdeki yerlerine karar verme konusunda zorlandığını ifade etti. Juan Leon bu konuda finansal danışmanlara şu tavsiyeyi yaptıklarını belirtti:

Danışmanlar, BTC’nin altına benzer bir yatırım aracı olarak ve ETH’yi de yüksek büyüme oranına sahip bir teknoloji hissesine benzer bir yatırım aracı olarak düşünebileceklerini açıkladığımızda bunu yararlı buluyorlar.

Bitwise’ın Baş Yatırım Yetkilisi Matt Hougan ise onaylanmaları durumunda Bitcoin ETF’lerinin, Ethereum ETF’lerine kıyasla çok daha büyük bir etki yaratacağını ifade etti. Hougan’ın bu öngörüsünün nedeni, SEC’in muhtemelen ilk olarak spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakacağını düşünmesi.

Matt Hougan, Bitcoin’n, Ethereum’a kıyasla ETF’lerin mantığıyla daha uyumlu olduğunu da sözlerine ekledi. Hougan, Bitcoin’in serveti fiat sisteminin dışında saklamanın bir yolu olarak geliştirildiğini, Ethereum’un ise ana işlevinin işlevselliği olduğunu ifade etti. Dolayısıyla Matt Hougan ETF’lerin Ethereum’a pek bir şey katmayacağına inanıyor.

Ethereum, Bitcoin’e kıyasla çok daha programlanabilir bir ağ olarak değerlendiriliyor ve bu sayede Ethereum ağı birçok karmaşık uygulamaya ev sahipliği yapıyor. ETH ise Ethereum ağına güç veren “dijital petrol” olarak adlandırılıyor. Çünkü ağda faaliyet gösteren uygulamalar yakıt olarak ETH’yi kullanıyor.

Ethereum’a Yönelik Uzun Vadeli İlgi

Juan Leon bu yıl Ethereum tabanlı fonlara yönelik yapılan fon girişlerinin düşük seviyelerde olduğunu kabul ediyor ve uzun vadede bu ilginin artacağına inanıyor. Juan Leon, geride bıraktığımız Ekim ayında Ethereum vadeli işlem sözleşmelerine yönelik düşük sermaye girişlerinin nedeninin ana akımın Sam Bankman-Fried’ın dolandırıcılık davasına odaklanmasından kaynaklandığını ifade etti.

Leon, yakın geçmişte konuştuğu pek çok finansal danışmanın kripto para piyasasının yükselişe geçtiğinden ve BTC’nin yılbaşından bu yana en iyi performans gösteren varlık olduğundan bihaber olduğunu ifade etti. Leon şu an için pek çok finansal danışmanın piyasaya giriş yapmak için spot ETF ürünlerinin onaylanmasını beklediğini bildirdi.