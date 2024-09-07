Bitcoin ve Ethereum ETF’lerden bir haftada ne kadar çıktı?

Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve diğer altcoin’lerin büyük kısmı, bu hafta boyunca güçsüz bir performans gösterdi. Haftaya 58 bin doların üzerinde başlayan BTC, 52 bin dolar bandına kadar geriledi. BTC, haber yayın saati itibarıyla 54.700 dolardan işlem görüyor.

ETH ise haftanın ilk günü 2.500 doların üzerinde seyrediyordu. Geçtiğimiz saatlerde 2.170 doları test eden ETH, 2.300 dolara yakın seyrediyor.

Spot Bitcoin ve Ethereum borsa yatırım fonları (ETF) da kripto paraların fiyat performansını yansıtıyor. ETF’ler haftanın tüm gününü net giriş çıkış bakımından değer kaybederek kapattı.

Bitcoin ETF’ler Kan Ağlıyor

ABD’de 2 Eylül ulusal tatildi, dolayısıyla piyasalar ve ETF’ler de işleme kapalıydı. Bitcoin ETF’ler kalan dört günü kırmızı geçirdi.

Bitcoin ETF’lerden bir haftada net 700 milyon dolara yakın para çekildi. GBTC ve ARKB, haftanın tüm günlerini negatif fon akışıyla geçirdi. ARKB’de 400 milyon dolardan fazla, GBTC’de ise 160 milyon dolara yakın çıkış yaşandı.

IBIT ve BTCW, tüm Bitcoin ETF’ler arasında bu hafta hiç çıkış yaşamayan iki ETF’yi temsil ediyor. Ancak bu ETF’lere giriş de olmadı.

Bu hafta herhangi bir günü pozitif geçirebilen tek ETF, BITB oldu. BITB’ye yalnızca 4 Eylül’de net 9,5 milyon dolar girdi.

Ethereum ETF Piyasasına Durgunluk Hakim

Ethereum ETF’lerin biri hariç tümü, haftayı ya pozitif fon akışıyla ya da yatırılan değerde değişiklik olmadan geçirdi.

Ancak Grayscale’in fonu ETHE’den yaşanan yüklü çıkışlar, girişleri gölgede bıraktı. ETHE’den bir haftada 110 milyon dolardan fazla çıkarken, Ethereum ETF’lerin toplamından bir haftada çıkan net değer 90 milyon dolar ölçülüyor.

Bu hafta yalnızca ETHA, FETH ve ETH, cüzi yatırımlar aldı.