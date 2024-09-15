BTC ve ETH spot ETF’ler nasıl bir hafta geçirdi?

Bitcoin ve diğer kripto paralar, haftanın son günlerinde yükseliş ivmesi yakaladı. Bitcoin, bir süredir ilk kez 60 bin doları geçti ve haber yayın saati itibarıyla 60 bin doların hemen altından işlem görüyor.

Ethereum’un kripto parası Ether (ETH) ise bir haftada yüzde 4,4 değer kazandı ve 2.410 dolara yükseldi. Peki spot borsa yatırım fonları (ETF) haftayı nasıl kapattı?

Bitcoin ETF’ler Geri Döndü

ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’ler, pazartesi günü iki haftadır ilk kez pozitife döndü. Bitcoin ETF’ler 11 Eylül Çarşamba hariç tüm günleri pozitif geçirdi.

ETF’lere bir haftada net 403,9 milyon dolar girdi. En yüklü giriş, 263,2 milyon dolar ile cuma günü yaşandı. Cuma günü hiçbir ETF’den çıkış yaşanmayan, ender bir gün oldu.

Bir trend değişimi de BlackRock’ın ETF’si IBIT’te görülüyor. IBIT’e giren net değerde tüm hafta boyunca değişiklik yaşanmadı.

GBTC’den çıkan değer ise sınırlı kaldı ve yalnızca üç gün negatif fon akışı ile geçti. GBTC’den bir haftada net 27,2 milyon dolar çekildi.

Ethereum ETF’lere İlgi Sınırlı

Ethereum ETF’ler sınırlı ilgi görmeyi sürdürüyor. Haftanın üç gününü kırmızı, iki gününü yeşil geçiren ETF’lerden bir haftada net 9,9 milyon dolar çekildi.

Ethereum ETF’lerin büyük çoğunluğu, haftayı ya pozitif ya da hiç yatırım almadan geçirdi. Yalnızca ETHV ve ETHE negatif fon akışı kaydetti. ETHV’den net 1,7 milyon dolar çıkarken, ETHE’den 60 milyon dolar çekildi.