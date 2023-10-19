Spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, Bitcoin’in piyasa değerinde 450 ile 900 milyar dolarlık artışa yol açabilir.

SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair haberlerin ardından BTC fiyatı 30.000 doların üzerine yükselmişti. Ancak haberlerin sahte olduğunun ortaya çıkmasının ardından BTC bir kez daha 28.000 dolar bandına geri döndü.

Konuyla ilgili olarak bir rapor hazırlayan CryptoQuant’a göre spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması durumunda, Bitcoin’in toplam piyasa değerini 1 trilyon dolar arttırabilir.

Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması, lider kripto para birimi için yeni bir kurumsal yatırımcı akınını başlatabilir.

1 Trilyon Dolarlık Artış İhtimali

Son dönemde BlackRock, Bitwise, VanEck, Fidelity ve Valkyrie gibi birçok önde gelen şirket spot Bitcoin ETF ürünlerini başlatmak için SEC’e başvuruda bulundu. Her ne kadar bazı uzmanlar, 2023 yılında SEC’in bu başvurularını onaylamayacağını düşünüyor. Bununla birlikte SEC’in 2024 yılının Mart ayına kadar bu başvurulara yeşil ışık yakabileceği öngörülüyor.

CryptoQuant, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması durumunda Bitcoin’in piyasa değerinin 450 ile 900 milyar dolar arasında artacağını tahmin ediyor. CryptoQuant hazırladığı raporda konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

ETF başvurularının onaylanmasının ardından Bitcoin’e 150 milyar dolarlık para girişi yaşanmasını bekleyebiliriz. Bu şirketin yönetim altındaki varlıkların (AUM) toplam değeri 15,6 trilyon dolar seviyesinde. Eğer bu şirketler, yönettikleri varlıkların %1’ini Bitcoin’e yöneltirlerse bu kabaca 155 milyar dolara denk gelecektir. Karşılaştırmak gerekirse bu, Bitcoin’in toplam piyasa değerinin neredeyse üçte birine denk geliyor.

Önceki boğa sezonlarında Bitcoin fiyatı 3 ile 5 kat arasında artış yaşadı. CryptoQuant bu duruma atıfta bulunarak spot Bitcoin ETF’leriyle birlikte Bitcoin’in piyasa değerinin 3 ile 5 kart arasında artış yaşayabileceğini öngörüyor.

Spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakılması durumunda gerçekleşmesi beklenen sermaye girişi, bir önceki boğa sezonunda Grayscale Bitcoin Trust Fonu’na gerçekleşen sermaye akşını geride bırakması bekleniyor. Dünyanın en büyük Bitcoin fonu olan Grayscale Bitcoin Trust’ta şu anda 620.000’i aşkın BTC bulunuyor.