Kripto para piyasasında nefesler tutuldu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin vereceği karar bekleniyor.

SEC’in bugün yani 10 Ocak Çarşamba günü bir düzineden fazla spot Bitcoin ETF başvurusuna ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Bununla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatının SEC’ten gelecek spot Bitcoin ETF kararına nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

Elbette kaçınılmaz bir şekilde SEC spot Bitcoin ETF’lerine onay verecek. Asıl konu SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylayıp onaylamayacağı değil, ne zaman onaylanacağı. Birçok uzman da bu konuda aynı görüşte. Investors Business Daily’nin Salı günkü haberine göre beklenen onay her an gelebilir.

Spot bitcoin ETF’lerinin birkaç gün içerisinde SEC tarafından onaylanması muhtemel. SEC, Pazartesi günü geç saatlerde başvuru sahiplerine son yorumlarını iletti ve varlık yöneticileri Salı günü erken saatlerde yanıt vermek için acele etti.

Peki Bitcoin, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararına nasıl bir tepki verecek? Bazılar kararın Bitcoin fiyatında “söylentiyle al, haberle sat” etkisi yaratacağını öngörürken bazıları ise onayın ardından BTC fiyatının yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

Kripto para piyasası 2023 yılının ikinci yarısından itibaren spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklenti sonucunda ciddi şekilde yükseldi. Bu nedenle spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağı haberinin çoktan fiyatlanmış olması muhtemel.

Gelin önde gelen isimlerin bu konudaki görüşlerine yakından bakalım.

Yapay zeka ticaret şirketi Hyros’un CEO’su Alex Becker, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 923.000 takipçisine şunları söyledi:

ETF onayının “söylentiyle al, haberle sat” olayı olmamasının nedeni basit. Emanet edilmeyen cüzdanlar. Diyelim ki emeklisiniz, emeklilik fonunuz var, finans yöneticisisiniz. Çoğu insan (ben de dahil) milyonları (ya da on milyonları) emanet edilmeyen cüzdanlarda saklama konusunda rahat etmiyor. Bu bir “haberle sat” olayı değil, dünyanın en büyük servet sahiplerinden varlığa düzenli bir akışın başlangıcıdır.

Öte yandan kripto para analitik platformu K33 Research’ten Kıdemli Analist Vetle Lunde ise Bitcoin ETF onayının “söylentiyle al, haberle sat” olayı olma ihtimalinin %75 olduğunu düşünüyor.

CryptoQuant analistleri de bu konuda aynı görüşte.