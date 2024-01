Spot Bitcoin ETF’leri ilk üç işlem gününde kayda değer bir büyüme yaşadı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerini onayladı. 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’leri, ilk üç işlem gününde 10 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seyffart, spot Bitcoin ETF’lerinin ilk üç işlem gününün geride kalmasının ardından resmi verileri paylaştı.

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF ürünü, 9,7 milyar dolarlık toplam işlem hacminin %52’lik aslan payına ev sahipliği yapıyor. Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i göz kamaştırıcı bir performansla ilk üç işlem gününde yaklaşık 5,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Update on the #Bitcoin ETF Cointucky Derby. The ETFs have traded almost $10 billion total over 3 days. Will have updated flows and assets later tonight or tomorrow morning. pic.twitter.com/OnpCshjYJP

— James Seyffart (@JSeyff) January 16, 2024