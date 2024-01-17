Spot Bitcoin ETF’leri ilk üç işlem gününde kayda değer bir büyüme yaşadı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerini onayladı. 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’leri, ilk üç işlem gününde 10 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seyffart, spot Bitcoin ETF’lerinin ilk üç işlem gününün geride kalmasının ardından resmi verileri paylaştı.

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF ürünü, 9,7 milyar dolarlık toplam işlem hacminin %52’lik aslan payına ev sahipliği yapıyor. Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i göz kamaştırıcı bir performansla ilk üç işlem gününde yaklaşık 5,1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Update on the #Bitcoin ETF Cointucky Derby. The ETFs have traded almost $10 billion total over 3 days. Will have updated flows and assets later tonight or tomorrow morning. pic.twitter.com/OnpCshjYJP — James Seyffart (@JSeyff) January 16, 2024

Spot Bitcoin ETF’lerinin İşlem Hacmi Yükselişte

Ancak Grayscale’ın bu göz kamaştırıcı performansı, olumsuz bir durum neticesinde gerçekleşmiş olabilir. Zira birçok yatırımcı strateji değişikliğine giderek daha düşük işlem ücretine sahip ETF’lere geçiş yapmak için Grayscale’ın GBTC’sini sattı. Dolayısıyla Grayscale’ın GBTC sembollü spot Bitcoin ETF ürününün ilk 3 günde bu denli yüksek işlem hacmine ulaşmasının bir diğer nedeni de bu.

CC15Capital tarafından 17 Ocak’ta yayınladığı verilere göre, Grayscale’in Bitcoin Trust’ında 11.188 BTC’lik çıkış görüldü. Öte yandan spot Bitcoin ETF’lerinde toplamda 1,48 milyar dolar değerinde 34.589 BTC tutuluyor.

James Seyffart, 17 Ocak Çarşamba günü yani bugün, spot Bitcoin ETF’lerinden net çıkışlar gerçekleşeceğini belirtti.

Toplam 1,173 milyar dolarlık çıkışın 594 milyon dolarlık kısmının GBTC’den gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Diğer spot Bitcoin ETF’lerinin çoğu giriş gördü ancak bunun GBTC’den çıkan yaklaşık 600 milyon dolarlık dengelemek için yeterli olduğundan şüpheliyim.

Öte yandan BitMEX Research de her bir spot Bitcoin ETF’i için net fon akışlarını içeren verileri yayınladı. BitMEX Research, spot Bitcoin ETF’lerinin üçüncü işlem gününde Bitwise’a (BITB) 17,3 milyon dolarlık bir giriş olduğunu bildirdi.

Kripto para odaklı podcast sunucusu “MartyParty”, BlackRock’ın 14 Ocak’ta Coinbase’den 11.500 BTC’yi çektiğini ve daha sonra yeniden geri gönderdiğini tespit etti:

Bu yapay bir kıtlık yaratmak için olabilir mi? Bu yarım milyarın çıkışı ve yarım milyarın geri girişi demek.

Spot Bitcoin ETF’lerine İlişkin Son Gelişmemeler

17 Ocak’ta kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, ProShares’in çeşitli kaldıraçlı spot bitcoin ETF’leri için başvuruda bulunduğunu bildirdi. Balchunas bu tür ürünlerinin sayısının birkaç ay içerisinde bir düzineye kadar yükselebileceğini belirtti.

ProShares’in başvuruda bulunduğu kaldıraçlı fonlar arasında Bitcoin’de short (kısa) pozisyon açmak için kullanılanlar da var. ProShares UltraShort Bitcoin ETF (-2x), ShortPlus Bitcoin ETF (-1.5x) ve Short Bitcoin ETF (-1x), spekülatörlere Bitcoin’i short’lama seçeneği sunuyor.

Ayrıca, ProShares Plus Bitcoin ETF (+1,5x) ve ProShares Ultra Bitcoin ETF (+2x) için de başvuruda bulundu.

Öte yandan Fidelity Digital Assets 17 Ocak’ta yaptığı bir paylaşımda herhangi bir alternatifin, Bitcoin’in yerini almasının mümkün olup olmadığını sorguladı. Fidelity Digital Assets kendi sorduğu soruyu şu şekilde yanıtladı:

Teknik olarak mümkün olsa da, bunun olası olmadığına inanıyoruz. Öncelikle, Bitcoin’in açık kaynaklı yazılımı kopyalanabilir, ancak topluluğu ve ağ etkileri kopyalanamaz.