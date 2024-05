Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından %7 oranında artarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, 15 Mayıs’ta 303 milyon dolar olarak gerçekleşti. 15 Mayıs’ta ABD’de TÜFE verileri açıklandı. Bu gelişme sonrasında spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, 3 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

En büyük sermaye girişi, Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i FBTC’de 131 milyon dolarla gerçekleşti. Bu, 26 Mart’tan bu yana FBTC’deki en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti. Bitwise’ın BITB fonuna da 4 Mart’tan bu yana görülmeyen 86 milyon dolarlık giriş yaşandı.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT ise üst üste üç gün boyunca sıfır sermaye girişi yaşadı. Uzmanlar, bu tür bir ETF için sıfır sermaye akışının son derece normal olduğunu söyledi.

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC ise dört aylık sürekli olarak sermaye çıkışlarının ardından 27 milyon dolarlık sermaye girişi yaşadı.

IBIT: 0

FBTC: 131.3

BITB: 86.3

ARKB: 38.6

BTCO: 4.6

EZBC: 1.9

BRRR: 3.7

HODL: 7.5

BTCW: 2.1

GBTC: 27

DEFI: 0

