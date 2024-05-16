Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından %7 oranında artarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, 15 Mayıs’ta 303 milyon dolar olarak gerçekleşti. 15 Mayıs’ta ABD’de TÜFE verileri açıklandı. Bu gelişme sonrasında spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler, 3 Mayıs’tan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

En büyük sermaye girişi, Fidelity’nin spot Bitcoin ETF’i FBTC’de 131 milyon dolarla gerçekleşti. Bu, 26 Mart’tan bu yana FBTC’deki en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti. Bitwise’ın BITB fonuna da 4 Mart’tan bu yana görülmeyen 86 milyon dolarlık giriş yaşandı.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT ise üst üste üç gün boyunca sıfır sermaye girişi yaşadı. Uzmanlar, bu tür bir ETF için sıfır sermaye akışının son derece normal olduğunu söyledi.

Spot Bitcoin ETF’leri Yükselişte

Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’i GBTC ise dört aylık sürekli olarak sermaye çıkışlarının ardından 27 milyon dolarlık sermaye girişi yaşadı.

Bitcoin ETF Flow (US$ million) – 2024-05-15 TOTAL NET FLOW: 303

(Provisional data) IBIT: 0

FBTC: 131.3

BITB: 86.3

ARKB: 38.6

BTCO: 4.6

EZBC: 1.9

BRRR: 3.7

HODL: 7.5

BTCW: 2.1

GBTC: 27

DEFI: 0 For all the data & disclaimers visit:https://t.co/4ISlrCgZdk — Farside Investors (@FarsideUK) May 16, 2024

15 Mayıs, ABD’deki kurumsal yatırım şirketlerinin ilk çeyrekteki pozisyonlarını SEC’e bildirdikleri 13F raporunun teslimi için son tarihti.

SEC’e yapılan son dosyalamalar, dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Millennium Management’ın 2 milyar dolarlık spot Bitcoin ETF portföyüne sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Şu anda BlackRock’ın IBIT’inde 844,2 milyon dolarlık, Fidelity’nin FBTC’sinde 806,7 milyon dolarlık, Grayscale’in GBTC’sinde 202 milyon dolarlık, Ark’ın ARKB’sinde 45,0 milyon dolarlık ve Bitwise’ın BITB’sinde 44,7 milyon dolarlık Bitcoin bulunuyor.

Millennium Management şu anda IBIT ve FBTC’nin en büyük yatırımcısı konumunda. Milyarder Izzy Englander liderliğindeki Millennium Management’ın yönetimi altındaki toplam varlıklar 64 milyar dolar değerinde.

Öte yandan bir diğer hedge fonu Elliott Capital’in de 12 milyon dolarlık IBIT hissesine sahip olduğu ortaya çıktı. Apollo Management Holdings’in ise ARKB adlı spot Bitcoin ETF’inde 53 milyon dolarlık yatırımı bulunuyor.

Bitcoin Yükselişe Geçti

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin artmasıyla Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasası yükselişe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %6,6 oranında değer kazanan BTC, 66.314 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şu anda Bitcoin, 73.740 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşık %10 uzakta. Kripto para piyasasındaki yükselişte, ABD’den gelen TÜFE verileri de etkili oldu.