Bitcoin (BTC) fiyatı son 23 ayın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Bu süreçte Bitcoin ETF’lerine yönelik girişler de önemli ölçüde arttı.

Perşembe günü Spot Bitcoin ETF’lerine 400 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Sonuç olarak 11 Ocak’ta işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF’lerinin toplam girişi ilk kez 2 milyar doların üzerine yükseldi.

Bu rekor, Bitcoin fiyatının 48.000 dolara yükselmesiyle aynı güne denk geldi.

Spot Bitcoin ETF Girişleri Grayscale’i Geçti

Yaklaşık bir ay önce piyasaya sürülen spot Bitcoin ETF’leri, günlük girişler açısından 8 Şubat Perşembe günü en iyi üçüncü gününü kaydetti. En büyük giriş, spot Bitcoin ETF’lerinin piyasaya sürüldüğü 11 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Bununla birlikte en iyi ikinci gün de 17 Ocak’ta 453 milyon dolar olarak kaydedilmişti.

Böylelikle 8 Şubat Perşembe günü, 400 milyon dolarlık net girişle, spot Bitcoin ETF’leri konusunda en iyi üçüncü gün olarak kayıtlara geçti.

Bu verilere spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülen Grayscale Bitcoin Trust’ta (GBTC) ilişkin fon akışları da dahil. GBTC’nin yönetim ücreti %1,5 ile rakiplerine kıyasla görece yüksek olması nedeniyle fon başlangıçtan bu yana 6,3 milyar dolarlık çıkış yaşadı.

GBTC’deki çıkışlar bundan 3 hafta önce günlük 500 milyon dolar seviyesindeydi, ancak son haftalarda çıkışlar önemli ölçüde azaldı. Şubat ayında ise GBTC’deki çıkışlar günlük 100 milyon dolar bandına geriledi.

8 Şubat Perşembe günü GBTC’den 101,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Bu süreçte Franklin Templeton haricindeki dokuz spot ETF’e Perşembe günü 506,7 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

BlackRock ve Fidelity Rekor Kırdı

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin önemli bir bölümü BlackRock ve Fidelity’nin ürünlerinde gerçekleşti.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, BlackRock’ın ETF hacminin Grayscale’inkini geçmesiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

Normalde yeni doğmuş bir bebeğin bir kategorinin liderini devirmeye yaklaşması bile 5-10 yıl alır. Hepsi her gün biraz ileri geri gidecek ama zamanla aradaki fark büyüyecek.

Grayscale’ın GBTC’sinin aksine BlackRock ve Fidelity’nin ürünleri, spot Bitcoin ETF’lerinin bir aylık tarihinde kusursuz bir performans sergiledi. Öyle ki BlackRock ve Fidelity’nin ürünleri, şimdiye kadar yeni piyasaya sürülen herhangi bir ETF’nin ilk 30 gününde kaydettiği en fazla varlık rekorunu kırdı. Bununla birlikte spot Bitcoin ETF’lerinin ilk ayını doldurmasına hala iki gün var.

Bu süreçte Bitwise ve Ark Invest’in spot Bitcoin ETF’leri ise bu listede ilk 25 arasında yer aldı.

Bloomberg’den James Seyffart, 2024 yılının sonuna kadar spot Bitcoin ETF’lerinin toplam varlıklarının 10 milyar doları aşacağını tahmin etti.

yıl sonuna kadar toplam varlıkları 10 milyar doları aşan yeni Bitcoin ETF’lerinde “büyük olasılıkla devralacağını” söyledi.