ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bu hafta içerisinde spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Hafta başlangıcıyla birlikte kripto para topluluğunda heyecan artarken başvuru sahipleri de başvurularında güncellemeler yaptı.

ABD’de spot Bitcoin ETF’lerine yönelik yarış tüm hızıyla devam ediyor. Aralarında BlackRock, Fidelity ve Invesco’nun yer aldığı birçok varlık yönetim şirketi, S-1 formlarını güncelledi. Başvuru sahipleri son değişikliklerini 8 Ocak’ta yaptı. BlackRock, iShares Bitcoin Trust ürünü için%0,30’luk sponsorluk ücreti önerdi. Bu ücret, iShares Bitcoin Trust yatırımcılarından üç ayda bir ve net varlık değeri üzerinden USD cinsinden tahsil edilecek.

Bugün yapılan güncellemelerle birlikte diğer başvuru sahipleri tarafından bildirilen ücretler şu şekilde:

VanEck: %0.25

WisdomTree: %0.5

Ark/21 Shares: %0.25

Grayscale: %1,5

Bitwise %0,24

Son birkaç saat içerisinde başvuru sahiplerinin önemli bir bölümü S-1 formlarını güncelledi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF’lerine ilişk,in kararını açıklaması için 10 Ocak Çarşamba gününe kadar süresi var.

Şimdiye kadarki analizler ve anketler, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayıp onaylamayacağı konusunda nötr görünüyor. Bitwise tarafından yaptırılan bir ankete göre birçok mali danışman Bitcoin ETF’lerinin reddedileceğine inanıyor.

Öte yandan başvuru sahiplerinin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan paylaşımlar ise spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair umutları arttırıyor.

Bununla birlikte Bloomberg’den Eric Balchunas, Cumartesi günü yaptığı açıklamada SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay verme ihtimalinin %90 olduğunu paylaşmıştı. Polymarket spekülatörlerine göre ise SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakma ihtimali %85.