Spot Bitcoin borsa yatırım fonları 22 Mart’tan beri ilk kez negatif fon akışı kaydetti.

Bitcoin ETF’leri, 1 Nisan’da Grayscale’den yüklü miktarda yatırım çekilmesiyle kırmızıya boyandı. Spot tabanlı 11 ETF’den çekilen net toplam miktar 1.200 BTC’ye ulaştı. Farside Investors verilerine göre bu miktarın değeri güncel kur ile 85 milyon doları geçiyor.

Fonların dokuzu net 217,2 milyon dolar fon girişi kaydetti, fakat bu miktar genel olarak çekilen net 302,9 milyon doları dengelemeye yetmedi. Net değerin negatif olmasından büyük oranda Grayscale, ayrıca Ark 21Shares sorumlu.

ETF Trendi Değişiyor

Bitcoin ETF’ler geçtiğimiz beş gündür pozitif akış sağlıyordu, hatta son beş günde yatırılan toplam miktar 845 milyon dolara ulaşmıştı. Bu trend de 1 Nisan ile son bulmuş oldu.

Aynı gün BlackRock’ın varlıkları 166 milyon dolar arttı, Fidelity ise net 44 milyon dolar yatırım aldı.

Grayscale, Bitcoin ürününü ETF’ye dönüştürdüğünden beri üründen 286.381 BTC çekildi ve çekimler yakın zamanda yavaşlayacak gibi durmuyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, “Doğrusu Grayscale’den çekimler tahminimden yüksek, gerçi çekilen değer bugün daha az,” yorumunda bulundu.

Grayscale dahil yeni ETF’lere mart ayında 833 bin civarı BTC yatırıldı. Fonların performansı, yoğun ilgi gördükleri şubat ayının ardından mart ortalarında istikrar bulmaya başladı.

UPDATE (4/1) Bitcoin ETFs Total outflows – 1.2K New 9 ETFs + 3.2K BTC

Total Bitcoin Held in ETFs 833.3K BTC Highlights:

Blackrock + 2.3K #BTC

GBTC -4.4K #BTC Follow our ETF Tracker to see all the details. pic.twitter.com/PG4KMUEOvY — Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) April 2, 2024

Kripto Piyasaları Düşüşte

Kripto piyasalarında 2 Nisan’da başlayan düzeltme, Asya piyasalarında sabah görülen sert düşüş ile birlikte daha da hızlandı.

Tüm kriptoların toplam değeri, yüzde 5,2 düşerek 2,45 trilyon dolara geriledi. Yüksek kaldıraçlı çok sayıda uzun pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin fiyatı 65.100 dolara kadar geriledi, Ether ise 3.250 doları gördü. Altcoin’ler BTC’den daha büyük zarar etti.