Spot Bitcoin borsa yatırım fonları 22 Mart’tan beri ilk kez negatif fon akışı kaydetti.

Bitcoin ETF’leri, 1 Nisan’da Grayscale’den yüklü miktarda yatırım çekilmesiyle kırmızıya boyandı. Spot tabanlı 11 ETF’den çekilen net toplam miktar 1.200 BTC’ye ulaştı. Farside Investors verilerine göre bu miktarın değeri güncel kur ile 85 milyon doları geçiyor.

Fonların dokuzu net 217,2 milyon dolar fon girişi kaydetti, fakat bu miktar genel olarak çekilen net 302,9 milyon doları dengelemeye yetmedi. Net değerin negatif olmasından büyük oranda Grayscale, ayrıca Ark 21Shares sorumlu.

✅ April 1 net outflows for U.S. Bitcoin ETFs w/ -$88 million, primarily due to -$303m outflow by $GBTC

Bitcoin ETF’ler geçtiğimiz beş gündür pozitif akış sağlıyordu, hatta son beş günde yatırılan toplam miktar 845 milyon dolara ulaşmıştı. Bu trend de 1 Nisan ile son bulmuş oldu.

Aynı gün BlackRock’ın varlıkları 166 milyon dolar arttı, Fidelity ise net 44 milyon dolar yatırım aldı.

Grayscale, Bitcoin ürününü ETF’ye dönüştürdüğünden beri üründen 286.381 BTC çekildi ve çekimler yakın zamanda yavaşlayacak gibi durmuyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, “Doğrusu Grayscale’den çekimler tahminimden yüksek, gerçi çekilen değer bugün daha az,” yorumunda bulundu.

Grayscale dahil yeni ETF’lere mart ayında 833 bin civarı BTC yatırıldı. Fonların performansı, yoğun ilgi gördükleri şubat ayının ardından mart ortalarında istikrar bulmaya başladı.

UPDATE (4/1)

Bitcoin ETFs Total outflows – 1.2K

New 9 ETFs + 3.2K BTC

Total Bitcoin Held in ETFs 833.3K BTC

Highlights:

Blackrock + 2.3K #BTC

GBTC -4.4K #BTC

Follow our ETF Tracker to see all the details.

— Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) April 2, 2024