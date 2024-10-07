Spot Bitcoin ETF’lerinde Eylül ayının son birkaç haftasında devam eden pozitif net sermaye girişi serisi 1 Ekim’de bozuldu.

Bu düşüşün Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerle ilgili olduğu düşünülüyor. Bu süreçte Ethereum tabanlı ETF’ler de benzer bir performans sergiledi.

Bitcoin ETF’lerindeki Olumlu Seri Bozuldu

CryptoPotato olarak geride bıraktığımız hafta spot Bitcoin ETF’lerinin etkileyici bir performansla 5 gün art arda 1,1 milyar doların üzerinde net sermaye girişi yaşadığını bildirmiştik. Özellikle 27 Eylül 2024 tarihi, spot Bitcoin ETF’lerinin Haziran ayından bu yana en iyi performans gösterdiği gün olarak kayıtlara geçmişti. Bu süreçte Bitcoin (BTC) fiyatı da 62.000 dolardan 66.500 doların üzerine yükseldi.

Ancak son 5 işlem gününde Bitcoin ETF’lerindeki gidişat tersine döndü. Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler neticesinde 1 Ekim Salı günü sekiz gündür devam eden pozitif sermaye girişi serisi bozuldu ve spot Bitcoin ETF’lerinden 242,6 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti.

Spot Bitcoin ETF’leri için 2 Ekim Çarşamba ve 3 Ekim Perşembe günleri de kötü geçti. Bu iki günde sırasıyla 64,4 milyon dolar ve 54,2 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti. Sonuç olarak hafta boyunca spot Bitcoin ETF’lerinden toplamda 274,3 milyon dolarlık sermaye çıkışı yaşandı.

Bitcoin fiyatı da bu süreçte ağır bir darbe aldı. 29 Eylül’de 66.000 doların üzerinde işlem gören Bitcoin, Çarşamba ve Perşembe 60.000 dolar bandına geriledi. Lider kripto para BTC haftanın ilk işlem gününe ise yükselişle başladı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %2,7 oranında değer kazanan BTC 63.663 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum’da Durum Ne?

Geride bıraktığımız hafta Ethereum ve Ethereum ETF’leri için de zorlu geçti. 30 Eylül’de 2.700 doların üzerinde işlem gören Ethereum hafta içerisinde yaklaşık 400 dolar değer kaybederek 2.300 dolar bandına kadar geriledi. Sonuç olarak geçen hafta Ethereum ETF’lerinden 25,4 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

CoinGecko verilerine göre haftanın ilk işlem gününde %3 oranında değer kazanan Ethereum (ETH) 2.490 dolar bandında işlem görüyor. Ethereum (ETH) haftalık bazda hala %5,6 oranında düşüşte.