BlackRock’ın IBIT’i ve ABD’deki diğer 8 spot Bitcoin ETF’i 3 Temmuz’da hiç akış yaşamadı. Grayscale’ın GBTC’si 26,99 milyon dolarlık çıkış yaşarken Fidelity’nin FBTC’si ise 6,55 milyon dolarlık giriş yaşadı.

Sonuç olarak ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri 3 Temmuz Çarşamba günü 20,45 milyon dolarlık net sermaye çıkışı yaşadı.

Spot Bitcoin ETF’lerinin Momentumu Azalıyor

SoSoValue verilerine göre ABD’de işlem gören 11 spot Bitcoin ETF’inin işlem hacmi 3 Temmuz’da yaklaşık 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF’lerinin günlük işlem hacmi Mart ayında ise 8 ile 10 milyar dolar arasında değişiyordu. Dolayısıyla spot Bitcoin ETF’lerinin işlem hacminin son birkaç ayda önemli ölçüde azaldığı söylenebilir.

Ancak son haftalardaki dalgalanmalara rağmen spot Bitcoin ETF’leri Ocak ayında piyasaya sürülmelerinden bu yana yaklaşık 14,62 milyar dolarlık net sermaye girişi yaşamayı başardı.

Spot Bitcoin ETF’leri Temmuz ayının ilk gününe 129 milyon dolarlık günlük akış ile başladı. Bu, son bir aylık dönemde gerçekleşen en büyük akış olarak kayıtlara geçti. Tarihsel verilere göre Bitcoin’in Temmuz ayını genellikle yükselişlerle geçirmesi nedeniyle bu tür bir başlangıç bekleniyordu.

Ancak sonrasında spot Bitcoin ETF’lerinde akışların azalması yatırımcıların umutlarını azalttı. Her ne kadar tarihsel veriler, Temmuz ayının Bitcoin için yükselişlerle geçtiğine işaret etse de varlığın fiyatı son olarak Şubat ayında görülen 56.770 dolara kadar geriledi.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Bitcoin’deki son düşüş, Alman hükümetinin el koyduğu BTC’lerden bir kısmını transfer etmesinin ve Mt. Gox’un alacaklılarına ödeme yapmaya başlayacağının medyaya yansımasının ardından geldi.

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Arkham Intelligence’a göre, Alman hükümeti yaklaşık 76 milyon dolar değerindeki yaklaşık 1.300 BTC, Kraken, Bitstamp ve Coinbase olmak üzere üç büyük borsaya gönderildi. Ek olarak 99 milyon dolar değerinde Bitcoin, 139Po olarak tanımlanan ayrı bir adrese taşındı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere Mt. Gox borsası da 2,7 milyar dolar değerinde BTC’yi alacaklılarına ödeme yapmak için cüzdanlara transfer etmeye başladı.

Cüzdanları takip eden X hesabı MtGoxBalanceBot, Mt. Gox’un 30 Haziran’dan beri toplam 47.228 BTC’yi taşıdığını tespit etti.

Borsanın cüzdanlarında hala 5,1 milyar dolar değerinde 94.457 BTC bulunuyor. Bu BTC’ler dahil olmak üzere, 9 milyar doların üzerinde değerde Bitcoin alacaklılara iade edilecek.

Öte yandan zincir üstü veriler, balinaların tekrar BTC satmaya başladığını gösteriyor. Spotonchain’e göre 4 Temmuz’da balinalar Binance’e yaklaşık 99 milyon dolar değerinde 1.700 BTC transfer etti.

Spot Bitcoin ETF’leri Tekrar Canlanacak mı?

Her ne kadar piyasadaki kasvetli gidişat devam etse de spot Bitcoin ETF’leri yeniden canlanabilir. Zira 4 Temmuz’da ABD’de Bağımsızlık Günü olarak kutlandığından ABD borsaları yaklaşık 1,5 gün süresince kapalıydı.

Bitfinex’in Türev Ürünler Başkanı Jag Kooner, CryptoPotato’ya yaptığı açıklamada bir dizi faktörün gerçekleşmesi durumunda ETF akışlarının yeniden canlanabileceğini söyledi. Kooner’ın işaret ettiği faktörler arasında ekonomik belirsizlik nedeniyle Fed’in faiz indirimlerine gitmesi ve BTC’nin enflasyondan korunma aracı olarak benimsenmesinin artması yer alıyor.