Fidelity’nin Küresel Varlık Tahsisi Bölümü Direktörü Jurrien Timmer’a göre kripto para piyasasındaki spot Bitcoin ETF’leri kaynaklı yükseliş trendi kısa sürebilir.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Jurrien Timmer, SEC’in kararına ilişkin olası senaryolar hakkında yorum yaptı. Timmer, bu kararın yükselişe yol açıp açmayacağı konusunda emin olmadığını ifade etti. Timmer kripto para piyasasındaki mevcut yükseliş trendinin spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentilerle spekülasyon yapan yatırımcılar tarafından değil, uzun vadeli yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini belirtti.

Jurrien Timmer şunları kaydetti:

Jurrien Timmer, fiyatlardaki artışın herhangi bir haberin önüne geçmek isteyen bir spekülasyon dalgası gibi görünmediğini belirtti. Çünkü Timmer’a göre 3 aydan daha kısa bir süredir elde tutulan BTC’nin küçük bir yüzdesi, başka bir deyişle kısa vadeli spekülatörler.

Timmer son dönemde Bitcoin vadeli işlemlerine yönelik talebin arttığını açıkladı. Bu da bazı yatırımcıların yaklaşan bir gelişmeye karşı pozisyon aldığını gösteriyor. Timmer bu yatırımcıların haberin medyaya yansımasının ardından vadeli işlemlerini kapatıp spot piyasadan Bitcoin satın alabileceğini belirtiyor.

Makroekonomik koşulların kolay likiditeden daha sıkı Fed politikasına doğru değiştiğine dikkat çeken Timmer bu nedenle Bitcoin’in yatırımcılar için 2020-2021 yılları arasındakine kıyasla daha az ilgi çekici olduğunu belirtti. Jurrien Timmer, 2020-2021 yılları arasında giderek artan ancak Fed’in 2022 yılında parasal sıkılaşmaya gitmesinden bu yana azalan M2 para arzından bahsetti ve şu anki mevcut durumun 1970’lere değil de 1940’lara daha çok benzediğini ifade etti.

M2 para döngüleri, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının yaklaşmasıyla yeniden kripto para topluluğunun gündemine geldi. Bazıları, kripto paralardaki piyasa döngüsünün Bitcoin blok ödülü yarılanması etrafında şekillendiğini iddia ederken bazıları ise yarılanmadan ziyade M2 para arzıyla ilişkili olduğunu savunuyor.

I continue to believe that #bitcoin's 4 year cycles are just coincidences and have little to do with the halvenings.

Global M2 money supply has actually been having its own "4 year cycles" as of late, and those cycles have been reflected in most risk assets, including bitcoin pic.twitter.com/kMQMNdp9Gq

— Pledditor (@Pledditor) September 5, 2023