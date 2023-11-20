Eğer SEC, spot Bitcoin ETF başvurularını reddederse BTC fiyatı düşüşe geçebilir mi? Eğer düşerse Bitcoin hangi fiyat seviyelerine gerileyebilir?

Bitcoin yaklaşan blok ödülü yarılanması ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair beklentiler nedeniyle son derece volatil bir görünüm çiziyor. Son bir haftada da durum tam olarak bu şekildeydi.

Kripto para analitik platformu Coinglass’tan alınan veriler, toplamda 77 milyon dolarlık pozisyonun tasfiye edildiğini, bunların 55 milyon dolarlık kısmını kısa (short) pozisyonların oluşturduğunu gösteriyor. Birçok kişiye göre kripto para piyasasındaki bu yükseliş trendinin en önemli nedeni ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair artan beklentiler.

Halihazırda bu nedenle birçok önde gelen analist ve uzman Bitcoin (BTC) fiyat tahmininde bulundu. Aşağıdaki medyaya tıklayarak bu fiyat tahminlerini derlediğimiz YouTube videomuza göz atabilirsiniz:

Bu fiyat tahminlerinin ortak bir yanı var. Hepsi, Bitcoin’in şu ankinden çok daha yüksek seviyelere yükseleceğini öngörüyor. Bununla birlikte kısa bir süre önce yapılan bir araştırma, işlerin ters gitmesi durumunda Bitcoin’i nasıl bir senaryonun beklediğini ortaya koyuyor.

Peki ya SEC Spot Bitcoin ETF’lerini Onaylamazsa?

Kripto para odaklı popüler YouTube kanalı Coin Bureau, kısa bir süre önce yaptığı Twitter (X) paylaşımında SEC’in 2024 yılının Ocak ayında spot Bitcoin ETF’lerini reddetmesi durumunda BTC fiyatının hangi seviyelere gerileyebileceğini sordu.

Coin Bureau’nun anketinde 3 seçenek vardı: 30 bin doların altı, 25 bin doların altı ve 20 bin doların altı. Katılımcıların %47,5’lik önemli bir bölümü (yaklaşık 9.000 kişi) ilk seçeneği seçti.