JPMorgan, spot Bitcoin ETF’lerinin birkaç ay içerisinde onaylanmasını bekliyor. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına 10 Ocak 2024 tarihine kadar yeşil ışık yakacağını öngörüyor.

JPMorgan ve Bloomberg Intelligence’ın Wall Street analistleri, Çarşamba günü yayınladıkları ortak raporda spot Bitcoin ETF’lerine yer verdi. Raporda, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına “büyük olasılıkla” 10 Ocak 2024 tarihine kadar onay vereceği belirtiliyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto para sektörüne yönelik düşmanca tutumu son gelişmeler ışığında bir nebze yumuşadı. Cathie Wood, Mike Nocvogratz ve John Deaton gibi isimler de bu tutum değişikliğini doğruluyor. Bununla birlikte spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair umutlar da iyiden iyiye arttı.

JPMorgan raporunda “Bitcoin ETF’leri birkaç ay içerisinde onaylanacak.” ifadesine yer verildi.

“SEC Ocak Ayına Kadar Spot Bitcoin ETF’lerine Onay Verecek”

Kripto para topluluğunda nefesler tutulmuş, SEC’in spot Bitcoin ETF başvuruları hakkında vereceği karar bekleniyor. Bu hafta başlarında SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladığına dair bir sahte haber, BTC fiyatının anlık olarak 30.000 dolara yükselmesine yol açtı.

Şu anda dev kurumlar, portföylerine Bitcoin’i (BTC) eklemek için SEC’in bu tür yatırım ürünlerine onay vermesini bekliyor. Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması, başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasını harekete geçirebilir. JPMorgan raporunda, SEC’in Bitcoin vadeli ETF”lerine onay verirken spot Bitcoin ETF’lerini onaylamamasının ilginç olduğu belirtiliyor.

Coinbase’in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal da yakın zamanda spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasını bekliyor. Paul Grewal, Bloomberg’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

Bu ETF başvurularının kabul edileceğinden oldukça umutluyum, çünkü sadece yasalar uyarınca kabul edilmeleri gerekiyor.

SEC Başkanı Gary Gensler da Bloomberg mikrofonlarına konuştu. Gensler, spot Bitcoin ETF’leri konusunda klişe açıklamalarda bulundu ve başvurulara dair en çok merak edilen soruları yanıtlamaktan kaçındı. Gary Gensler’in spot Bitcoin ETF’leri hakkında açıklamalarda bulunurken çok dikkatli davranması dikkat çekiyor.

JPMorgan, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması durumunda finans devlerinin arasında yeni bir rekabetin başlayacağına inanıyor. ARK Invest CEO’su Cathie Wood ise SEC’in aynı anda birden fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylayacağını görüşünde.

Spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunan finans devleri arasında BlackRock, Invesco, WisdomTree, Fidelity gibi birçok şirket yer alıyor.