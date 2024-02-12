Grayscale’ın GBTC’si haricindeki spot Bitcoin ETF’leri, BTC’nin dolaşımdaki arzının %1’ini kontrol ediyor.

Yeni piyasaya sürülen dokuz spot Bitcoin ETF’i, işlem görmeye başlamalarından 21 gün sonra 10,3 milyar dolar değerinde 216.309 BTC’lik varlığa ulaştı. HODL15Capital verilerine göre bu ETF’lerin kontrol ettiği BTC miktarı, MicroStrategy’nin Bitcoin rezervlerini aştı.

2020 yılının Ağustos ayında Bitcoin’e rezerv para birimi olarak yatırım yapmaya başlayan MicroStrategy’nin rezervlerinde şu anda 190.000 BTC bulunuyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin BTC Varlıkları Artıyor

BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC), Bitwise (BITB), Valkyrie (BRRR), Franklin Templeton (EZBC), Ark 21Shares (ARKB), Invesco (BTCO), VanEck (HODL) ve WisdomTree (BTCW) ETF’leri şu anda Bitcoin’in 21 milyon BTC ile arzının %1’ini kontrol ediyor.

Böylelikle “Yeni Doğan Dokuz” olarak adlandırılan bu ETF’lerin kontrolündeki BTC miktarı, MicroStrategy’nin 190.000 BTC’lik rezervini geride bıraktı. Bununla birlikte spot ETF’ler, Tether’in 66.465 BTC’lik rezervini ise üçe katlıyor. Yeni Doğan Dokuz aynı zamanda halka açık madencilik şirketlerinin toplam BTC rezervlerini de geride bıraktı.

MicroStrategy, 2020 yılında rezerv para birimi olarak BTC’ye yatırım yapacağını açıkladı. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin’i benimsemesine ön ayak olan MicroStrategy, aradan geçen yaklaşık 4 yıllık süreçte 190.000 BTC satın aldı.

Yeni Doğan Dokuz arasında BlackRock’ın IBIT’i 3,7 milyar dolar değerinde 80.000’i aşkın BTC’ye sahip. Bu da yönetimi altındaki varlıklar (AUM) metriğinde en büyük spot Bitcoin ETF’i yapıyor. BitMEX Research’ün verilerine göre onu 68.000’i aşkın BTC ile Fidelity’nin FBTC’si takip ediyor.

ETF’ler Bitcoin’i Nasıl Etkiledi?

SEC, spot Bitcoin ETF’lerini 10 Ocak’ta onayladı ve bu ürünler 11 Ocak’ta işlem görmeye başladı. ETF’lerin onaylanmasıyla BTC fiyatı 49.000 dolara kadar yükseldikten sonra 38.500 doların altına geriledi.

Ancak 7 Şubat’la birlikte yeniden yönünü yukarıya çeviren BTC, 43.000 dolardan 48.800 doların üzerine kadar yükseldi. CoinGecko verilerine göre son bir haftalık süreçte %10,56 oranında değer kazanan BTC, 48.000 dolar bandında işlem görüyor.

Crypto Quant kurucusu Ki Young, Bitcoin fiyatının spot ETF’lerden beslenerek 2024 yılında 112.000 dolara yükseleceğini düşünüyor. Ki Young en kötü senaryoda ise BTC fiyatının 55.000 doların altında işlem görmeyeceğini iddia ediyor.