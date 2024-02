Grayscale’ın GBTC’si haricindeki spot Bitcoin ETF’leri, BTC’nin dolaşımdaki arzının %1’ini kontrol ediyor.

Yeni piyasaya sürülen dokuz spot Bitcoin ETF’i, işlem görmeye başlamalarından 21 gün sonra 10,3 milyar dolar değerinde 216.309 BTC’lik varlığa ulaştı. HODL15Capital verilerine göre bu ETF’lerin kontrol ettiği BTC miktarı, MicroStrategy’nin Bitcoin rezervlerini aştı.

2020 yılının Ağustos ayında Bitcoin’e rezerv para birimi olarak yatırım yapmaya başlayan MicroStrategy’nin rezervlerinde şu anda 190.000 BTC bulunuyor.

BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC), Bitwise (BITB), Valkyrie (BRRR), Franklin Templeton (EZBC), Ark 21Shares (ARKB), Invesco (BTCO), VanEck (HODL) ve WisdomTree (BTCW) ETF’leri şu anda Bitcoin’in 21 milyon BTC ile arzının %1’ini kontrol ediyor.

