Spot Bitcoin ETF’leri 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı.

Tüm dünyanın uzun yıllardır merakla beklediği spot Bitcoin ETF’leri, ilk işlem gününde harika bir başlangıç yaptı. Spot Bitcoin ETF’leri ilk işlem gününde milyarlarca dolarlık işlem hacmine ve yüz binlerce işlem sayısına ulaştı.

Bloomberg’ün ETF analisti Eric Balchunas’ın yaptığı paylaşıma göre 10 Ocak’ta onaylanan 11 spot Bitcoin ETF’lerinde toplamda 700.000 işlem gerçekleşti. Spot Bitcoin ETF’lerinin toplam işlem hacmi ilk gün 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da spot Bitcoin ETF’lerine ilk işlem gününde yatırımcıların ciddi bir talep gösterdiği anlamına geliyor.

Bununla birlikte Eric Balchunas, spot olmayan Bitcoin ETF’leri ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) ve Grayscale’in (GBTC) de işlem hacmi açısından ilk 10 arasında yer aldı.

All told there were 700,000 individual trades today in and out of the 11 spot ETFs. For context, that is double the number of trades for $QQQ (altho it sees much bigger $ volume bc bigger fish use it) So a lot more grassroots action (vs big seed buys) than I expected which is… pic.twitter.com/syUGfjHQpr

Grayscale’in spot Bitcoin ETF’ine dönüştürdüğü Grayscale Bitcoin Trust fonunun işlem hacmi ilk gününde 2 milyar doların üzerine yükseldi. Grayscale’ın işlem hacmi, şirketin yönetimi altındaki varlıklar nedeniyle büyük bir avantaja sahipti, dolayısıyla Grayscale Bitcoin Trust’ın işlem hacmi, diğer Bitcoin ETF’lerinin toplam işlem hacmine eşitti.

Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Bloomberg Kıdemli ETF analisti James Seyffart şunları kaydetti:

James Seyffart bu işlem hacminin büyük bir kısmının, işlem ücretinin daha uygun olması nedeniyle GBTC’den veya vadeli Bitcoin ETF’lerinden spot Bitcoin ETF’lere geçen yatırımcılardan kaynaklanmış olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kripto para yazarı Vijay Boyapati de James Seyffart ile benzer bir fikirde. Boyapati, yatırımcıların spot Bitcoin ETF’lerinden önce var olan daha maliyetli yöntemlerden dönerek spot Bitcoin ETF’lerine odaklandığını ifade etti. Boyapati bu kapsamda spot Bitcoin ETF’lerine uzun vadede daha büyük sermaye akışlarının gerçekleşeceğini öngörüyor.

Here's the #Bitcoin ETF Cointucky Derby data via trading volume on day 1 (more volume will continue for a little while).

Total Volume was over $4.6 Billion with $GBTC about half of it. BlackRock & Fidelity went 1 & 2 absent GBTC. pic.twitter.com/t70MzyQfZW

— James Seyffart (@JSeyff) January 11, 2024