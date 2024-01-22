BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i toplam BTC miktarı açısından 33.706 BTC ile ilk sırada yer alıyor.

10 Ocak’ta onaylanan ve 11 Ocak’ta ABD borsalarında listelenen spot Bitcoin ETF’leri, işlem hacimlerinin artması ve yönetim altındaki varlıklarının (AUM) 3,96 milyar doları aşmasıyla ilk altı günde binlerce Bitcoin (BTC) topladı.

Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, “Yeni Doğan 9 (the Newborn Nine)” olarak adlandırılan spot Bitcoin ETF’lerinin 11 Ocak’tan bu yana 95.297 BTC’nin üzerinde varlığa ulaştığını bildirdi. Şu anda ETF’lerdeki toplam BTC miktarı, Grayscale’ın Bitcoin Trust’ının (GBTC) varlıkları da eklendiğinde 647.374 BTC seviyesinde.

Eric Balchunas, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i iShares Bitcoin Trust’ın (IBIT) 33,706 BTC ile Yeni Doğan Dokuz arasında ilk sırada yer aldığını bildirdi. İkinci sırada ise 30.384 BTC ile Fidelity’nin ürünü Fidelity Wise Original Bitcoin Fund (FBTC) yer alıyor.

Üçüncü sırada 10.235 BTC ile Bitwise (BITB), dördüncü sırada 9.134 BTC ile Ark Invest/21 Shares’in ARKB’si ve beşinci sırada ise 6,192 BTC ile Invesco’nun BTCO’su yer alıyor. VanEck Bitcoin Trust (HODL), Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) ve Franklin Templeton’ın EZBC’si de sırasıyla 2,566 BTC, 1,726 BTC ve 1,169 BTC tutarak listenin altında yer alıyor. En az Bitcoin tutan ürün ise 182 BTC’si bulunan WisdomTree’nin spot Bitcoin ETF’i.

Bununla birlikte 2013 yılında başlatılan ve 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülen Grasycale’ın ürünü ise 552.077 BTC tutuyor. Bu anlamda Grayscale’ın ürünü, en çok Bitcoin tutan spot Bitcoin ETF’i olarak ön plana çıkıyor.

Grayscale’ın GBTC’si, 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülmeden önce 2013 yılından bu yana tezgah üstü piyasalarda satılan bağımsız bir fon olarak faaliyet gösteriyordu. Bu nedenle GBTC’nin tuttuğu BTC sayısı, diğerlerine kıyasla bir hayli fazla.

Eric Balchunas, GBTC’den Cuma günü 590 milyon dolarlık çıkış yaşandığını, bu süreçte BlackRock’ın BlackRock’ın IBIT, Fidelity’nin FBTC, BTCO ve HODL’un “bugüne kadarki en iyi performanslarını gösterdiğini bildirdi. Yeni Doğan Dokuz’un toplam net akışı yaklaşık 1,2 milyar dolar ve yönetimi altındaki toplam varlıklar (AUM) 4 milyar dolara yaklaşırken, GBTC’nin AUM’daki payı ise 2,8 milyar dolar ile %14’e yükseldi.

Eric Balchunas ayrıca sektördeki yaygın bir yanılgıyı da düzeltti. GBTC’deki çıkışların yalnızca küçük bir bölümünün alternatif ETF’lere geçmek için yapıldığını, çünkü fonun büyük bir kısmının FTX’e ve bazı tüccarlara ait olduğunu belirtti.