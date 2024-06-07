6 Haziran’da spot Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 220 milyon dolarlık pozitif sermaye girişi gerçekleşti. Böylelikle spot Bitcoin ETF’leri pozitif sermaye girişi serisini 18 güne çıkardı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen BTC fiyatında kayda değeri bir yükseliş yaşanmadı.

BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i günlük sermaye girişi açısından yeniden ilk sıraya yerleşti. BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’i IBIT, 6 Haziran’da 350 milyon dolarlık girişle yeniden ilk sıraya yerleşti. Önceki lider Fidelity’nin FBTC’si ise yalnızca 3,1 milyon dolarlık sermaye girişi yaşadı.

11 spot Bitcoin ETF’inde son olarak negatif sermaye girişi gerçekleştiğinde takvimler 10 Mayıs 2024 tarihini gösteriyordu. Bu çıkışlar ağırlıklı olarak Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’ine dönüştürülen fonu GBTC de gerçekleşti.

10 Mayıs’ta Grayscale’ın GBTC’sinden 103 milyon dolarlık çıkış yaşanırken tüm ETF’lerden ise toplamda 84,7 milyon dolarlık çıkış gerçekleşmişti.

Ancak o günden bu yana kripto para piyasasındaki manzara değişti. Bu değişikliğin en önemli nedeni olarak ABD’de açıklanan enflasyon verileri gösteriliyor.

Spot Bitcoin ETF’leri için 4 Haziran, 886,6 milyon dolarlık girişle tarihin en yüksek giriş kaydedilen ikinci gün oldu. 5 Haziran’da 488,1 milyon dolarlık ve dün ise 217,7 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Son beş işlem gününün dördünde, Fidelity’nin FBTC’si, yatırımcıların en çok tercih ettiği spot Bitcoin ETF’i oldu. Ancak dün BlackRock’ın IBIT ETF’si yaklaşık 350 milyon dolarlık girişle ilk sıradaki yerine geri döndü. Grayscale’ın GBTC’si ise dün 37,6 milyon dolarlık çıkış yaşadı.

6 Haziran’da en büyük çıkışı Ark Invest’in ETF’si yaşadı ve son 10 gün içinde ikinci kez yaklaşık 100 milyon dolarlık negatif sermaye girişi kaydedildi.