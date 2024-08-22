Bitcoin (BTC), Ether (ETH) ve diğer kripto paralar, bu haftayı görece sakin geçiriyor. Bitcoin 60 bin doların hemen altından işlem görüyor, ETH ise 2.600 dolar civarında seyrediyor.

Spot borsa yatırım fonları (ETF), spot piyasalardan daha iç açısı bir tablo ortaya koyuyor. Bitcoin ürünleri hafta başından beri yatırım alırken, Ethereum ETF’lerden fon çıkışı sınırlı kaldı.

Yatırımcılar Bitcoin ETF’lere Yeniden İlgili

Bitcoin ETF’ler Farside Investors verilerine göre haftanın ikinci gününü fon girişiyle kapattı. ETF’lere salı günü net 88 milyon dolar girdi.

Günü negatif kapatan GBTC ve BITB olmak üzere iki ETF bulunuyor. GBTC’den net 12,8 milyon dolar, BITB’den ise 6,5 milyon dolar çekildi.

Aynı süreçte IBIT’e net 55,4 milyon, ARKB’ye de 51,9 milyon dolar girdi. Diğer ETF’lerde net değer bakımından değişiklik olmadı.

Bitcoin ETF’ler haftanın ilk gününü de pozitif kapatmıştı. Pazartesi gününü net 62,1 milyon dolar yatırım ile kapatan ETF’ler, iki günde neredeyse 150 milyon dolar net yatırım aldı.

Ethereum ETF’ler Kırmızıya Boyandı

Ethereum spot ETF’ler, Grayscale’in ana fonu ETHE’den dolayı haftanın ilk günü olduğu gibi ikinci gününü de kırmızıda kapattı.

ETHE’den salı günü net 37 milyon dolar çıkarken, tüm Ethereum ETF’lerden ise net 6,5 milyon dolar çekilmiş oldu.

BlackRock’ın fonu ETHA’ya net 26,8 milyon dolar, Bitwise’ın fonu CETH’ye ise 3,7 milyon dolar yatırıldı. Diğer ETF’ler net değer açısından değişiklik kaydetmedi.

Ethereum ETF’lerden hafta başından beri net 20 milyon dolar, son dört işlem günündeyse yaklaşık 75 milyon dolar çekildi.