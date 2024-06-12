ABD’li yatırımcılar FOMC toplantısının sonucunu ve TÜFE verilerini beklerken, spot borsa yatırım fonları (ETF) kan kaybediyor.

ABD merkezli 11 spot Bitcoin ETF’den 11 Haziran’da net 200 milyon dolar çıktı. Söz konusu fonlar, haftanın ilk günü de yatırım kaybı yaşamıştı.

Spot Bitcoin ETF’ler Yeniden Düşüşte

Farside Investors verilerine göre en fazla yatırım kaybeden, 121 milyon dolar çekilen Grayscale’in fonu GBTC oldu. İkinci sırada ise çekilen 56,5 milyon dolar ile Ark Invest’in fonu ARKB bulunuyor.

Diğer ETF’lerden Bitwise (BITB), aynı süreçte 11,7 milyon dolar net varlık kaybı yaşadı. Fidelity 7,4 milyon dolar, VanEck ise 3,8 milyon dolar fon kaybı bildirdi. BlackRock’ın fonu IBIT dahil diğer fonlar ise salı günü hareketlilik göstermedi.

Spot ETF’ler, pazartesi yaşanan fon çıkışı ile 19 gündür devam eden pozitif fon girişi serisini sonlandırdı. Söz konusu ETF’ler haftanın ilk günü toplam 64,93 milyon dolar net kayıp yaşadı. Son günlerde yaşanan kayıplara rağmen bu fonlar, işleme açıldıkları 11 Ocak’tan beri net 15,42 milyar dolar yatırım aldı.

ETF’ler değer kaybederken, ABD’li yatırımcılar kilit ekonomik verilerin açıklanmasını bekleniyor. Bugün açıklanacak olan TÜFE verileri, Fed’in faiz oranı politikasında belirleyici olacak. CNBC’ye göre, TÜFE’nin mayıs ayı için yüzde 0,1 açıklanması bekleniyor. TÜFE beklendiği gibi gelirse, enflasyonun düştüğünü ortaya koyacak.

Fed’in faiz toplantısı konusundaki beklentiler ise mevcut faiz oranı olan yüzde 5,50’yi sabit bırakacağı yönünde. Diğer yandan, Reuters’ın ekonomistler arasında düzenlediği ankete göre Fed, bu yıl eylül ayından itibaren iki kez faiz indirebilir.

Bitcoin, çarşamba gününe yüzde 0,2 düşüş ile başladı. En büyük kripto para, haber yayın saati itibarıyla 67.400 dolardan işlem görüyor.