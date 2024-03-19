Bitcoin fiyatındaki düzeltme, spot ETF’lerin performansını da etkilemiş gibi duruyor.

Bitcoin fiyatı, spot borsa yatırım fonlarının (ETF) ocak ayında onaylanmasının ardından 73 bin dolar bandına yükselerek rekor kırdı. Hızlı bir yükseliş kaydeden BTC, son birkaç gündür düzeltme geçiriyor.

BTC fiyatı 64.700 dolara düşerken, spot ETF’ler de ilk kez yatırım kaybetti.

Bitcoin ETF’ler Kan Kaybediyor

ABD’de işleme açılan 11 yeni Bitcoin ETF, 18 Mart’ta ilk kez net negatif fon akışı kaydetti. Yeni fonlardan dün toplamda net 154,3 milyon dolar çekildi.

Grayscale’in devamlı kan kaybeden fonu GBTC hariç, diğer fonlar net pozitif giriş kaydetmeye devam ediyor. Ancak bu fonlara giriş epey kısıtlı kalırken, GBTC’den çekilen miktar, bir önceki güne kıyasla dört kattan fazla arttı.

BlackRock IBIT, net 451 milyon dolar yatırım aldı. Onu 17,6 milyon dolar ile BITB, 5,9 milyon dolar ile FBTC, 5,7 milyon dolar ile HODL, 4,8 milyon dolar ile BRRR ve 2,7 milyon dolar ile ARKB izledi. Diğer fonların aldığı yatırım miktarı ise göz ardı edilebilecek kadar düşük.

GBTC’den ise aynı sürede tam 642,5 milyon dolar çekildi. Bu miktar, GBTC’den bir günde çekilen en yüksek değeri temsil ediyor. Böylece ETF’lerden çekilen net değer 154,3 milyon dolara ulaştı.

Galaxy CEO’sunun ETF Uyarısı

Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz, geçtiğimiz günlerde BTC fiyatında asıl düzeltmenin ne zaman başlayacağını açıklamıştı. Novogratz, yeni ETF’ler ilk kez net negatif fon akışı kaydettiğinde BTC’nin düzeltmeye başlayacağını söylemişti.

Ancak Novogratz, bu açıklamada GBTC hariç başlıca dokuz ETF’den bahsediyor. GBTC çıkarılınca, bu dokuz fon hala net pozitif yatırım alıyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,5, son yedi günde ise yüzde 8,6 değer kaybetti.