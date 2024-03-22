Spot Bitcoin borsa yatırımları, üst üste dört gün net fon çıkışı kaydetti. BTC fiyatı da geri çekilmeyi sürdürüyor.

Yeni işleme açılan 10 spot Bitcoin ETF’den 21 Mart’ta net 94 milyon dolar çekildi.

Bu sayı önceki üç günden düşük, fakat işleme açıldıkları ilk günden beri yoğun ilgi gören ETF’lerin kan kaybettiği dördüncü günü temsil etmesi açısından önemli.

Farside Investors verilerine göre, söz konusu ETF’lerde 18 Mart’ta 154 milyon dolar, 19 Mart’ta 326 milyon dolar, 20 Mart’ta ise 261 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Hafta genelinde çekilen net yatırım değeri 836 milyon dolara ulaştı. Cuma gününün verilerine henüz ulaşılamıyor.

Böylece geçtiğimiz iki aya damgasını vuran Bitcoin ETF coşkusuna bir süre ara verilmiş olundu.

Bitcoin ETF Flow (US$ million) – 2024-03-21 TOTAL NET FLOW: -94

(Provisional data) IBIT: 233.4

FBTC: 2.9

BITB: 12

ARKB: 2

BTCO: 4.2

EZBC: 3.8

BRRR: 4.7

HODL: 1.8

BTCW: 0

GBTC: -358.8 For all the data & disclaimers visit:https://t.co/4ISlrCgZdk — Farside Investors (@FarsideUK) March 22, 2024

ETF’ler Kan Kaybediyor

Hafta boyunca yatırım kaybeden Grayscale’den 21 Mart’ta 359 milyon dolar çekildi.

Analist James Seyffart, “GBTC, ETF’ye dönüştürüldüğünden beri varlıklarının yüzde 42,3’ünü kaybetti,” açıklamasında bulundu.

ETF’ye dönüşümden beri 264.214 BTC çekilen GBTC’nin kasasında mevcut durumda 355.759 BTC bulunuyor. GBTC’den çekilen varlıkların değeri 1,83 milyar doları geçiyor.

Bir diğer ETF analisti Eric Balchunas ise şöyle bir yorumda bulundu:

“Nasıl bir darbe. En kötüsü bitti sanmıştım. Sanırım durum öyle değil. Son iki ay süresince piyasadan ayrılma nedeni olmayanlar şimdi niye ayrılıyorlar?”

$358.8 million out of $GBTC, outflows ain't stopping. GBTC has now lost 42.3% of it's shares since converting to an ETF. https://t.co/bxFtNrgKsv — James Seyffart (@JSeyff) March 21, 2024

Balchunas, Grayscale’den çıkan fonlardaki artışın boyutu ve sürekliliği nedeniyle “iflaslar ile ilişkili” olduğunu gözlemledi. Analiste göre, Gemini ve Genesis’den yapılan çekimlerde nakit ile BTC alındı, piyasa da bu yüzden tutunabiliyor.

Genesis, şubat ayında iflas davasını gören hakimden GBTC hisselerini satmak için aldı. Genesis’in elinde yaklaşık 1,3 milyar dolar değerinde GBTC bulunuyor. Kredi protokolü, varlıklarını satarak alacaklılarının zararını tazmin etmeye çalışıyor.

Balchunas, fon çıkışlarında en kötü dönemin yavaş yavaş sona erdiğini öne sürdü. Analist, “Bu dönem geçtiğinde yalnızca bireysel yatırımcılar piyasada kalacak, fon akışları da şubat ayındakine benzer olacak,” diye ekledi.

BlackRock, negatif fon akışının üç haneli olmasına en büyük katkıyı sunuyor. IBIT’e 21 Mart’ta net 233,4 milyon dolar yatırıldı. Fona hafta genelinde yatırılan miktar ise 809 milyon doları geçiyor.

Aynı günde diğer yedi fonda çok cüzi miktarlarda giriş gerçekleşti. Invesco Galaxy Bitcoin ETF’den ise 10 milyon dolar çekildi.