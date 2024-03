Spot Bitcoin borsa yatırımları, üst üste dört gün net fon çıkışı kaydetti. BTC fiyatı da geri çekilmeyi sürdürüyor.

Yeni işleme açılan 10 spot Bitcoin ETF’den 21 Mart’ta net 94 milyon dolar çekildi.

Bu sayı önceki üç günden düşük, fakat işleme açıldıkları ilk günden beri yoğun ilgi gören ETF’lerin kan kaybettiği dördüncü günü temsil etmesi açısından önemli.

Farside Investors verilerine göre, söz konusu ETF’lerde 18 Mart’ta 154 milyon dolar, 19 Mart’ta 326 milyon dolar, 20 Mart’ta ise 261 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Hafta genelinde çekilen net yatırım değeri 836 milyon dolara ulaştı. Cuma gününün verilerine henüz ulaşılamıyor.

Böylece geçtiğimiz iki aya damgasını vuran Bitcoin ETF coşkusuna bir süre ara verilmiş olundu.

Hafta boyunca yatırım kaybeden Grayscale’den 21 Mart’ta 359 milyon dolar çekildi.

Analist James Seyffart, “GBTC, ETF’ye dönüştürüldüğünden beri varlıklarının yüzde 42,3’ünü kaybetti,” açıklamasında bulundu.

ETF’ye dönüşümden beri 264.214 BTC çekilen GBTC’nin kasasında mevcut durumda 355.759 BTC bulunuyor. GBTC’den çekilen varlıkların değeri 1,83 milyar doları geçiyor.

Bir diğer ETF analisti Eric Balchunas ise şöyle bir yorumda bulundu:

“Nasıl bir darbe. En kötüsü bitti sanmıştım. Sanırım durum öyle değil. Son iki ay süresince piyasadan ayrılma nedeni olmayanlar şimdi niye ayrılıyorlar?”

$358.8 million out of $GBTC, outflows ain't stopping.

GBTC has now lost 42.3% of it's shares since converting to an ETF. https://t.co/bxFtNrgKsv

