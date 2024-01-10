Kripto para analisti, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması halinde yaşanabilecek senaryolara ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kripto para piyasasındaki gelişmeleri yakından takip edenler, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentilerin en yüksek seviyede olduğunun farkındadır. Bu kapsamda bir analist, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylaması halinde olası senaryolar ve yapılması gerekenler hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Analiste göre yatırımcıların nakit rezervlerini arttırması ve olası piyasa dalgalanmalarına hazırlanması iyi bir tercih olabilir.

Kısa Vadedeki Senaryolar

Kripto para analisti MAC_D, 1 günlük / 1 haftalık sahiplik oranında kayda değer bir artış yaşandığını ve %6,74’e ulaştığına dikkat çekti. Kısa vadeli yatırımcıları kapsayan bu metrik, piyasanın kısa vadede aşırı ısındığı şeklinde yorumlanır. Analist bu oranın %8’e ulaşması halinde spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanmasıyla birlikte piyasadaki volatilite artabilir.

Veriler, 2-3 yıllık hodl süresine sahip olan yatırımcılar için BTC başına ortalama fiyatın 48.500 dolar olduğunu gösteriyor. Uzun ve kısa vadeli tüm Bitcoin yatırımcıları arasında zararda olan tek kohortun bu grup olduğu göz önünde bulundurulduğunda 48.500 dolar seviyesinin önemli bir direnç seviyesi olarak ön plana çıkabileceği düşünüyor.

MAC_D, olası bir düşüş senaryosuna da değindi. Tarihsel verilerden yola çıkan MAC_D, Bitcoin’in boğa koşuları sırasında %20 ile %30 arasında değişen oranlarda düşüş yaşadığına dikkat çekti. Bu nedenle MAC_D gelecekte de benzer boyutta bir düzeltme yaşanabileceğini ve BTC’de 30.000 dolar ile 34.000 dolar seviyelerinin önemli destek seviyeleri olarak ön plana çıkabileceğini öngörüyor.

MAC_D’nin bu beklentisi, elde tutma sürelerine göre ortalama birim fiyat analizine dayanıyor. 1 hafta ila 3 ay ve 18 ay ila 2 yıl arasında BTC hodl edenler için ortalama birim fiyat 34 bin dolar iken, 3 ila 12 ay arasında hodl edenler için ortalama birim fiyat ise 30 bin dolar. Bu nedenle MAC_D, olası bir düşüşün satış baskısından ziyade alım baskısını tetiklemesi ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyor.

Spot Bitcoin ETF Başvuruları Onaylanacak mı?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), 10 Ocak Çarşamba günü yani bugün spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Saatler ilerledikçe piyasadaki belirsizlik hissi de artıyor. Kısa bir süre önce açıklamalarda bulunan Bloomberg’ün ETF analisti Eric Balchunas, bugün akşam saatlerinde SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağını iddia ediyor.

Analist MAC_D, olası bir onay durumunda Bitcoin’in önemli bir düzeltme potansiyeli ile birlikte mütevazı bir yükseliş yaşamasının bekliyor. Bu nedenle MAC_D yatırımcılara portföylerindeki nakit oranını arttırmalarını ve artacak olan fiyat dalgalanmalarına proaktif olarak hazırlanmalarını tavsiye ediyor.