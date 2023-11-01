BlackRock’ın ardından Invesco ve Galaxy’nin ortak spot Bitcoin ETF başvurusu da DTCC’nin web sitesinde listelendi. Başvuru, DTCC’de BTCO sembolüyle listelendi.

Invesco ve Galaxy’nin ortak spot Bitcoin ETF başvurusu BTCO sembolüyle Depository Trust and Clearing Corporation’ın (DTCC) web sitesinde listelendi. Bu, Invesco ve Galaxy’nin ortak başvurusu için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Yapılan incelemelerde listelemenin 25 Ekim’den önce DTCC’de yer almadığını dolayısıyla BTCO’nun son 6 gün içerisinde listelendiğine işaret ediyor. Bununla birlikte gerek BlackRock’ın gerekse de Invesco ve Galaxy’nin başvurularının DTCC’de listelenmesi, bu başvuruların kesin olarak onaylanacağı anlamına gelmiyor.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere DTCC sözcüsü konuyla ilgili olarak 25 Ekim’de yaptığı açıklamada bu listelemenin yeni bir ETF’e hazırlık olarak standart bir prosedür olduğunu ifade etti. DTCC sözcüsü söz konusu listelemenin herhangi başvurunun kesin olarak onaylanacağı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Varlık yönetim şirketi Invesco ve kripto para fonu Galaxy Digital tarafından ortaklaşa yapılan spot Bitcoin ETF başvurusu 21 Haziran tarihinde yeniden aktif hale getirilmişti. Bu gelişme, 15 Haziran’da yönetimi altında 10 trilyon dolarlık varlık bulunan BlackRock’un sürpriz bir şekilde spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunmasının ardından gerçekleşti.

Son dönemde spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler iyiden iyiye arttı. Dolayısıyla bu durum BTC fiyatını da olumlu yönde etkiledi. Ekim ayı başında 26.000 dolar bandında işlem gören Bitcoin fiyatı Ekim ayını 34.500 dolar bandında kapattı.