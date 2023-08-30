ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), bazı spot Bitcoin ETF başvuruları hakkındaki kararını bu hafta açıklaması bekleniyor.

SEC’in Bitwise’ın başvurusu için kararını 1 Eylül’de, BlackRock, Invesco, WisdomTree ve VanEck’in başvuruları için kararını ise 2 Eylül’de açıklaması bekleniyor.

Bloomberg Intelligence’a göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk spot Bitcoin ETF’i, 4 Eylül’deki İşçi Bayramı’ndan önce onaylanabilir. Bloomberg Intelligence, SEC’in önümüzdeki günlerde BlackRock, Bitwise, WisdomTree, VanEck, Invesco ve çeşitli şirketler tarafından yapılan başvurulara yanıt vereceğini bildirdi. SEC, spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin onay, red veya erteleme kararı verebilir.

Spot Bitcoin ETF Başvuruları için Karar Tarihleri

Bloomberg Intelligence, SEC’in kararını açıklayacağı ilk başvurunun Bitwise’ınki olacağını açıkladı. Bloomberg Intelligence’a göre SEC’in Bitwise’ın başvurusuna ilişkin kararını 1 Eylül’de açıklaması bekleniyor. SEC’in BlackRock, Invesco, WisdomTree ve VanEck tarafından sunulan diğer dört başvuruya ilişkin kararını ise 2 Eylül Cumartesi günü açıklayacak.

SEC bugüne kadar yapılan spot ETF başvurularını reddetti veya erteledi. Geride bıraktığımız yıl Grayscale’ın Bitcoin Trust fonunu spot Bitcoin ETF başvurusuna dönüştürme başvurusunu reddeden SEC, ARK Investment Management ve 21Shares’in ortak başvurusunu ise ertelemişti.

SEC’in uzun zamandır beklenen spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin başvuruları reddedeceğini düşünen isimler de yok değil. VettaFi’de araştırma direktörü yardımcısı Roxanna Islam konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

SEC’in bu başvurulara ilişkin erteleme kararı vermesini bekleyebiliriz. Özellikle de bu ayın başlarında ARK’ın spot Bitcoin ETF başvurusuyla ilgili kararlarını erteledikten sonra. İlk olarak SEC’in Grayscale davasına ilişkin hamlesini görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde SEC’in spot Bitcoin ETF’lerinden önce Ethereum vadeli ETF’lerini onayladığını görebiliriz.

Son birkaç yılda yaşanan gelişmelere bakıldığında SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakması hayal gibi görünüyordu. Ancak 16 Haziran’da BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusuyla SEC’in kapısına dayanması işleri kökünden değiştirebilir. Çünkü dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock tarafından bugüne kadar. yapılan 576 ETF başvurusunun 575’i onaylandı. Dolayısıyla bu, SEC’in nihayet spot Bitcoin ETF ürünlerine yeşil ışık yakabileceğine dair umutları arttırdı.

SEC BlackRock’ın Başvurusunu Onaylayacak mı?

SEC’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylayacağının düşünülmesinin birçok nedeni var. Kripto para fenomeni “Seth”, SEC’in BlackRock’ın başvurusunu onaylamasına yol açabilecek nedenlerle ilgili görüşlerini paylaştı.

Seth ilk olarak ABD Hükümetinin ve Fed’in BlackRock’a güven duyduğunu ifade etti. 2008 Küresel Ekonomik Krizi sırasında ABD Hükümeti ve Fed, BlackRock’tan bir kurtarma planı hazırlamasını istediğini hatırlattı.

Seth’in BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylanacağını düşünmesinin bir diğer nedeni ise 2017 yılında Bitcoin’i kara para aklama aracı olarak tanımlayan BlackRock CEO’su Larry Fink’in son yıllarda Bitcoin konusundaki fikirlerinin değişmesi.

Seth, BlackRock’ın daha önce kurumsal yatırımcılar için özel bir BTC ETF’i başlattığını ve bu nedenle Bitcoin ETF’leri konusunda deneyimli olduğunu ifade etti.

Seth son olarak spot Bitcoin ETF’lerinin halihazırda Kanada ve Avrupa’da onaylandığını hatırlattı. Ayrıca Vanguard ve Fidelity gibi dev geleneksel finans kurumlarından gelen başvuruların da SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylama konusunda üzerindeki baskıyı arttırdığını belirtti.