Jacquelyn Melinek, SEC’in bugün birden fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylayacağı bilgisine ulaştığını belirtti.

Kripto para topluluğu Cuma günü, yani bugün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından çok sayıda spot Bitcoin ETF’sinin yakında onaylanacağına dair spekülasyonlarla çalkalanıyor. TechCrunch muhabiri Jacquelyn Melinek’in de aralarında bulunduğu önde gelen isimlerden gelen paylaşımlar bu beklentileri tetikledi.

TechCrunch’ın Kıdemli Muhabiri Jacquelyn Melinek, 4 Ocak’ta Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda taraflara çok yakın kaynaklara dayandırdığı bir bilgiye yer verdi. Melinek, SEC’in Cuma günü birden fazla spot Bitcoin ETF başvurusuna onay vereceğini iddia etti.

heard from sources extremely close to the matter that the bitcoin spot ETF is going to be approved by the SEC for *multiple* firms' applications

Jacquelyn Melinek’in bu paylaşımından kısa bir süre sonra Grayscale’in Baş Hukuk Sorumlusu “bazı formları dolduruyorum” şeklindeki şifreli bir mesaj paylaştı. Grayscale’in Baş Hukuk Sorumlusu Craig Salm’ın yaptığı bu paylaşım, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair bir ipucu olarak yorumlandı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Twitter’da #BTCETF hashtag’i trend’lere girdi. Bitcoin destekçileri ve eleştirmenleri, Bitcoin’leri hakkındaki görüşlerini Twitter’dan paylaştı. Bitcoin (BTC) fiyatı da topluluktaki bu heyecana tepki vererek 24 saatlik zaman diliminde %3,4 oranında artış yaşadı. Böylelikle Bitcoin (BTC) 3 Ocak’taki düşüşün yaralarını sildi.

Just filling out some Forms

Her ne kadar bazı analistler spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağı konusunda hem fikir olsa da bazıları da bu konudaki şüphelerini dile getiriyor. Bu isimler arasında Bloomberg’ün Kıdemli ETF analisti James Seyffart ve avukat Joe Carlasare de yer alıyor.

Just a reminder for folks.

The comment period doesn’t end for some ETF applicants until midnight on January 5th

Although the ETF applicants may know earlier, very unlikely the public knows anything before next week. https://t.co/hmtchfj3eT

— Joe Carlasare (@JoeCarlasare) January 2, 2024