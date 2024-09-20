Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Türkiye’de kripto varlık alanında daha sağlıklı bir işleyiş yürütülmesi ve sektördeki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için yeni ilke ve esaslar belirledi.

SPK bülteninde yayınlanan yeni kararda, kripto para sektörüne ilişkin birçok yeni düzenleme yer alıyor. Bültene göre kripto varlık platformlarındaki hesaplar, müşterilerin adına tanımlı olacak ve farklı amaçlar için kullanılmayacak.

Para Transferlerine ve Promosyonlara Sıkı Denetim

SPK kararına göre müşterilerin nakit transferleri artık yalnızca bankalar ve yetkili finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilecek. Kripto varlık platformları, müşterilerinden elden nakit alamayacak ve elden nakit teslim edemeyecek.

Ayrıca kripto varlık işlemleri yalnızca platform aracılığıyla gerçekleştirilecek ve sosyal medya vasıtasıyla işlem gerçekleştirilemeyecek. İnternet sitesi ve telefonla verilen emirlerde ise kayıtlar zorunlu bir şekilde tutulacak. SPK bu hamleleriyle, kripto varlık platformlarını daha güvenli ve daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık platformları tarafından oluşturulan promosyon kampanyalarına ilişkin de yeni kurallar yayınladı. Bültene göre kripto varlık platformlarına müşteri kazandırmayı hedefleyen promosyonlar artık düzenlenemeyecek. Bu tür promosyon kampanyalar, müşteri mağduriyeti yaratmayacak şekilde 15 gün içerisinde sonlandırılacak.

SPK kararı kapsamında kripto varlık platformları, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’ye (MKK) yaptıkları veri transferlerinde MKK tarafından belirlenen teknik altyapı ve gereklilikleri karşılaması gerekecek.

Son olarak P2P işlemlere de sıkı denetimler getirildi. Başkasının hesabından düzenli olarak işlem gerçekleştirenler, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak değerlendirilecek ve bu tür faaliyetlerin 8 Kasım 2024 tarihine kadar sonlandırılması gerekecek.