2023 yılı neredeyse tüm finansal piyasalar için olumlu bir yıl oldu. Bitcoin (BTC) üç haneli oranda kazanç sağlayarak 2022 yılındaki kayıplarının önemli bir kısmını sildi.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşının devam etmesi ve Orta Doğu’da patlak veren İsrail-Filistin savaşı nedeniyle 2023 yılı oldukça zorlu geçti. Bununla birlikte pek çok ülke dört nala giden enflasyon oranları nedeniyle kötü günler geçirdi.

2023 yılının sonlanmasına saatler kala dünyanın en büyük borsa endekslerini, altını ve şimdiye kadar birçok kez ölü ilan edilen Bitcoin’in performansını karşılaştıracağız.

Geleneksel Varlıklar 2023 Yılında Nasıl Performans Gösterdi?

İlk olarak en popüler ABD borsa endeksi S&P 500’e bakalım. ABD’deki borsalarda işlem gören en büyük 500 şirketin hisse senetlerinin performansını takip eden bu endeks, aynı zamanda ABD ekonomisinin de genel sağlığını yansıtan bir metrik olarak kabul ediliyor.

S&P 500 yıla 3.820 puanın biraz üzerinde başladı ve Mart ayında tekrar bu seviyeye dönmeden önce hızlı bir şekilde 4.200 puana yükseldi. Sonraki aylarda boğalar kontrolü ele geçirdi ve S&P 500 endeksi Temmuz ayının sonunda 4.600 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yılın son işlem gününde yani 29 Aralık’ta 4.769 puanla yılın en yüksek seviyelerine yakın bir bölgede kapanış gerçekleştirdi.

Yüzdesel olarak bakıldığında, S&P 500 endeksi 2023 yılında yaklaşık %25’lik kayda değer bir yükseliş yaşadı. Her ne kadar bu yükseliş oldukça etkileyici görünse de, kazançlarının çoğu Nvidia (%245) gibi teknoloji odaklı birkaç şirketin yaşadığı yükselişlerden kaynaklanıyor.

Teknoloji şirketlerinin 2023 yılı performansından bahsetmişken Nasdaq endeksinden de bahsetmemek olmaz. Nasdaq, 2023 yılının başında 10.386 puandayken yıl sonunda 15.011 puana yükseldi. Bu anlamda Nasdaq endeksinin %44,5’lik yükseliş yaşayarak geleneksel piyasalardaki tüm rakiplerinden daha iyi bir performans gösterdiği söylenebilir.

Dow Jones Endüstri Endeksi ise ABD’nin en büyük 30 şirketinin hisse senedini takip ediyor. Dow Jones Endüstri Endeksi 2023 yılında %13,74 artarak 33.136 puandan 37.689 puana yükseldi.

Altının 2023 Yılı Performansı

Sarı metal, çalkantılı dönemlerde daha riskli hisse senetlerinden daha iyi performans gösterme eğiliminde. Bu tür zor günlerde altın bir güvenli liman olarak görülüyor. Son birkaç yıldaki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda altının fiyatında yaşanan alışık olmadığımız dalgalanmaların nedeni anlaşılıyor.

Altının ons’u 2023’ün başında finans piyasalarında 1.813 dolardan işlem görüyordu. Çoğu varlıkta olduğu gibi külçe altın da 2023 yılının ilk yarısında güçlü bir performans sergiledi ve Nisan ve Mayıs aylarında 2.000 doları aştı. Yaz aylarından sonra ise altında trend tersine döndü ve Ekim ayında, 2023 yılının ilk günlerindeki seviyelerine geri döndü.

Hamas-İsrail savaşının patlak vermesinin ardından altın yeniden yükselişe geçti ve kısa süre içerisinde 300 doların üzerinde değer kazandı. 5 Aralık’ta altının ons’u 2.150 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Her ne kadar şu anda bu seviyeden bir miktar düşük seviyede işlem görse de altının ons’u hala 2.060 doların üzerinde, bu da yıllık bazda %13,73’lük bir artış anlamına geliyor.

Bitcoin’in (BTC) 2023 Yılı Performansı

Bitcoin (BTC) 2023 yılında kripto para piyasasının geri kalanıyla birlikte yükselişe geçti. 2022 yılında yaşanan felaketlerin izlerini büyük ölçüde silen Bitcoin ve altcoin’ler yıl boyu yükseliş trendini sürdürdü. Bitcoin (BTC) 2023 yılına 16.600 dolar seviyesinde başladı ve 13 Ocak’ta 20.000 doları aştı.

Ardından 2023 yılının Ekim ayında psikolojik direnç seviyesi 30.000 doları da kararlı bir şekilde desteğe dönüştüren Bitcoin (BTC), Aralık ayının başlarında 45.000 doları aştı. Her ne kadar o zamandan bu yana bir miktar değer kaybetse de lider kripto para birimi hala 42.000 dolar ile 43.000 dolar aralığında işlem görüyor.

Sonuç olarak Bitcoin (BTC) 2023 yılında %160’ın üzerinde değer kazanarak geleneksel piyasalardaki birçok varlığı ve endeksi geride bıraktı.

Bitcoin’de yaklaşan blok ödülü yarılanması ve ABD’de spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağına dair beklentiler nedeniyle 2024 yılının yükselişlerle geçeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte bu beklentilerin “söylentiyle al, haberle sat” etkisi yaratabileceğine dair söylentiler de azımsanmayacak düzeyde.