Popüler kripto paraların neden konuşulduğunu öğrenin.

Özet:

Cardano (ADA) sosyal hacmi en fazla artan kripto paralar arasında yer alıyor.

Önceden trend olan XRP ve Solana (SOL) bu kez listeye giremedi.

İşte Liderler

Kripto analiz platformu Santiment’e göre, 2 Eylül Pazartesi günü sosyal medyada ilgili gönderi sayısı en çok artan kripto paralar Bitcoin (BTC), Cardano (ADA) ve Velo Protocol (VELO) oldu. BTC ile ilgili ana tartışma maddelerini madenciler, düzeltme riski ve balina faaliyetleri oluşturuyor.

Ağustos ayı madenciler için iyi geçmedi. 827 milyon dolar ile temmuz ayına kıyasla yüzde 10 daha düşük gelir elde ettiler. Madenciliği yapılan BTC sayısı da yüzde 5 düşerek 13.843’e geriledi.

Balina faaliyetlerinde ise artış gözlendi. Cüzdanında 100’den fazla BTC bulunduran yatırımcıların sayısı, geçtiğimiz ay 283 arttı. Söz konusu türden cüzdanların toplam sayısı, son 17 ayın en yüksek sayısı olan 16.120’ye yükseldi.

Cardano’ya (ADA) bakarsak, ağırlık olarak piyasadaki konumu, yaygınlık düzeyi ve diğer kriptolara kıyasla sunduğu kullanışlılık açısından tartışılıyor.

Cardano, yakın zamanda gerçekleştirilen Chang hard fork nedeniyle de gündemde olabilir. Merkeziyetsizliği artırmak için yapılan güncelleme, ADA sahiplerine oy hakkı getirdi. Gelişmeden pek etkilenmeyen ADA fiyatı, haber yayın saati itibarıyla 0,32 dolarda seyrediyor.

Velo Protocol ise kripto parasının olağanüstü performansı nedeniyle gündemde. VELO, bir haftada yüzde 30 değer kazanarak 0,016 dolara yükseldi. BTC aynı dönemde yüzde 6,5 düştü.

Santiment’e göre, Velo Protocol’ün ekosistemde uyguladığı oylama ve topluluk katılım sistemi de popülerliğine katkı sağlıyor olabilir.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya gönderilerine sık sık konu olan XRP ve SOL, ağustos ayında listede yer almadı.

XRP, genellikle geliştiricisi Ripple ve SEC arasındaki dava nedeniyle konuşuluyordu. Söz konusu dava geçtiğimiz ay sonuçlandı ve Ripple beklenenden çok daha düşük ceza aldı.

Solana ise ETF başvuruları, memecoin’ler ve yatırımcıların geri dönüşü sayesinde konuşuluyordu.