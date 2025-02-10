Georgia Üniversitesi (UGA) tarafından yapılan yeni bir araştırma, sosyal medya kullanıcılarının kripto paralara yatırım yapma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırma, YouTube, Reddit ve X gibi platformlarda aktif olan kullanıcıların dijital paralara yatırım yapma ihtimalinin arttığını tespit etti.

Sosyal Medyanın Kripto Yatırımları Üzerindeki Etkisi

UGA’nın yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının yaklaşık yarısı kriptoya yatırım yapmışken, sosyal medya kullanmayanların sadece yüzde 10’u kripto yatırımı yapmış. Ayrıca, bireylerin hangi platformlarla etkileşimde bulunduğu arttıkça, kripto parlara yatırım yapma olasılıklarının da yükseldiği sonucuna varıldı.

YouTube, Reddit, X ve Clubhouse kullanıcıları en yüksek yatırım oranlarına sahipken, Instagram kullanıcıları daha az ilgi gösterdi. Araştırmacılar, bunun sebebinin, ilk üç platformun kriptoyla ilgili tartışmaları uzun formatlı videolar ve metin tabanlı paylaşımlar üzerinden yaparken, Instagram’ın görsel odaklı içeriği olduğu şeklinde yorumladı.

Georgia Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Lu Fan, “Birçok kişi sosyal medyada kripto paraları konuşuyor ve ne kadar popüler hale geldiğinden bahsediyor. Birçok ünlü de bu konuda konuşuyor. İnsanlar, ‘Arkadaşlarım, ailem ve hayranı olduğum ünlüler hepsi buna yatırım yapıyorsa, belki ben de yapmalıyım’ diye düşünüyorlar.” dedi.

Araştırma, yatırım alışkanlıklarının demografik faktörlerden de etkilendiğini gösterdi. Erkekler ve daha yüksek risk toleransı olan bireyler, kriptoya yatırım yapma eğiliminde iken, daha yüksek eğitim seviyesine sahip olanlar daha az ilgilendi. Yaşın da önemli bir rol oynadığı, yaşlı bireylerin daha az ilgi gösterdiği gözlemlendi.

Yöneticilere Çağrı

UGA’nın bulguları, 2018’de katılımcıların yüzde 15’inin kriptoya yatırım yaptığını gösteren Ulusal Finansal Yeterlilik Çalışması ve Yatırımcı Anketi’nden gelen sonuçlarla benzerlik gösteriyor. 2021 yılına gelindiğinde, bu oran yüzde 28’e yükselmişti. 2021 yılına ait anket ayrıca, yatırım yapmayı düşünenlerin oranının arttığını, 2018’de bu oranın yüzde 20’den az olduğunu vurguladı.

Üniversitenin analizinde, sosyal medyada yanlış bilgilendirme konusunda da endişelere yer verildi. Araştırmacılar, demografik olarak en büyük kısmı oluşturan genç yatırımcıların yatırım bilgilerini fazla abartarak dolandırıcılıklara ve kötü finansal tavsiyelere daha açık olabileceğini belirtti.

Prof. Fan, yatırım kararlarının sosyal medya trendlerine dayanmak yerine, bireylerin finansal hedefleriyle uyumlu olup olmadığını değerlendirmelerinin önemini vurguladı.

Araştırma, devlet yöneticilerinin bu bulguları kripto piyasalarına yönelik düzenlemeleri geliştirirken dikkate almaları gerektiğini belirtti. Ayrıca medya okuryazarlığı eğitiminin artırılması çağrısında bulundu. Bu sayede, bireylerin güvenilir yatırım tavsiyelerini yanıltıcı bilgilerden ayırt edebilmeleri hedefleniyor.