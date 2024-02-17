Sora piyasaya çıktı ve ortalığı kasıp kavuruyor. İşte hakkında bildiğimiz her şey.

ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, dün Sora’yı tanıttı ve interneti adeta salladı. Şirketin yeni yapay zeka modeli olan Sora, metin olarak verilen bilgilerden video yaratabiliyor.

Twitter’da bir gündür yüksek kaliteli sayısız video görmenizin nedeni bu olabilir.

Tanıtım sonrası Marques Brownlee, MrBeast ve Elon Musk gibi internetin popüler isimleri, yeni modeli denemekte gecikmedi.

Yeni model büyük heyecan uyandırdı, fakat cevaplanmamış da birçok soru var. Haydi Sora’nın tam olarak ne olduğuna bir göz atalım.

Sora Nedir?

ChatGPT, OpenAI’nin sohbet odaklı bir modeli. Sora ise metin olarak verilen talimatlardan yaratıcı ve gerçekçi sahneler oluşturabiliyor.

Özetle metinden videoya yaratıcı bir dönüştürücü işlevi görüyor. Model, kendisine yazı yoluyla verilen bilgiler ile bir dakikaya kadar uzayabilen videolar üretebiliyor.

Şimdiye kadar birçok örnek paylaşıldı. Örneğin MrBeast, “parkta satranç oynayan maymun” videosu talebi doğrultusunda aşağıdaki videoyu oluşturdu:

İlk bakışta video, etkileyici görselleriyle son derece kaliteli bir iş gibi duruyor. Yakından incelendiğinde ise satranç tahtasının boyutu ile piyonların boyutunun uyumlu olmadığı görülebiliyor. Fakat ek talimatlar ile kolayca düzeltilebilecek gibi duran bu hata haricinde, video epey iyi bir iş.

OpenAI’nin resmi internet sitesinde modelin amacı şöyle açıklanıyor:

Yapay zekaya gerçek dünyayı anlamayı ve hareketli bir şekilde simüle etmeyi öğretiyoruz. Modellerimizi eğiterek insanlara gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerinde yarımcı olmayı amaçlıyoruz.

Modele ilişkin detaylı teknik rapor OpenAI’nin internet sitesinde mevcut.

Sırada Ne Var?

OpenAI, Sora’nın güncel versiyonunda birçok hata bulunduğunu kabul ediyor:

Karmaşık bir sahneyi doğru canlandırmakta zorlanabiliyor, belirli sebep ve sonuç durumlarını anlamadığı da olabiliyor. Örneğin biri kurabiyeden ısırık alıyor, ancak sonraki karede kurabiye ısırılmamış görünüyor.”

Model zaman zaman talimat detaylarını da karıştırıyor. Sağ ve sol tam tersi şekilde aktarılmış olabiliyor.

OpenAI ekibi, yanıltıcı içeriği tespit etmelerine olanak sağlayacak bir araç takımı geliştirdiklerini açıkladı.

Sora Kullanıma Açık Mı?

ChatGPT kullanıcı tabanının belki de en çok merak ettiği soruyu cevaplandıralım.

Kısaca cevaplamak gerekirse, hayır, henüz açık değil. Yeni yapay zeka modelini şu anda az sayıda içerik üreticisi kullanabiliyor.

Modelin genel kullanıma ne zaman açılacağına dair bir açıklama yapılmadı.