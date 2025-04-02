Sony Electronics, dijital varlık platformu Crypto.com ile yaptığı iş birliği sayesinde, Singapur’daki müşterilerinin USDC ile alışveriş yapmasını mümkün hale getirdi.

Salı günü yapılan duyuruyla birlikte, Sony’nin kripto paralarla doğrudan ödeme kabul ettiği ilk girişim hayata geçirilmiş oldu. Öte yandan Sony, gelecekte başka kripto paraları da ödeme seçeneklerine ekleyebileceğini belirtti.

Sony ve Crypto.com Kripto Ödemelerini Yaygınlaştırmayı Hedefliyor

Crypto.com Singapur Genel Müdürü Chin Tah Ang, bu entegrasyonun kripto paraların günlük kullanıma daha fazla adapte olmasını sağlayacağını şu sözlerle vurguladı:

“Kripto ile ödeme yapmayı daha yaygın hale getirmek istiyoruz. Sony Electronics Singapur gibi köklü ve vizyoner bir marka ile çalışmak, kripto paraların günlük alışverişlerde ne kadar kolay kullanılabileceğini göstermemizi sağlıyor.”

Sony’nin Web3 Planları Büyüyor: LINE ile Ortaklık

Sony, blockchain alanındaki yatırımlarını artırarak Japon sosyal medya devi LINE ile iş birliğine gitti. Yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcıya sahip olan LINE ile yapılan bu ortaklık, LINE’a ait bazı mini uygulamaların Sony’nin Ethereum tabanlı katman-2 ağı Soneium’a entegre edilmesini sağlayacak.

Soneium, Sony Block Solutions Labs tarafından Optimism’in OP Stack teknolojisi kullanılarak geliştirildi ve L2Beat verilerine göre toplam kilitli varlık değeri açısından en büyük 14. katman-2 ağı konumunda. Bu ağ, Web2 kullanıcılarını Web3 ekosistemine dahil etmek için dijital koleksiyonlar, içerik üreticileri için araçlar ve oyun içi ekonomiler sunuyor.